Đốt ong lấy mật gây cháy hơn 8ha rừng, người đàn ông lĩnh 2 năm tù

Ngày 30/10, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Thào A Hồng (35 tuổi, trú tại bản Huổi Sang, xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên) mức án 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h45 ngày 3/4, tại Km6+300 quốc lộ 4H (xã Na Sang), Thào A Hồng sử dụng lửa để đốt ong lấy mật nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trong quá trình lấy mật, ngọn lửa bén vào lớp thực bì khô rồi nhanh chóng cháy lan sang khu vực rừng xung quanh.

Dù phát hiện đám cháy, Hồng không tìm cách dập lửa, cũng không thông báo cho cơ quan chức năng mà rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi tiếp tục phát hiện khói bốc lên từ khu rừng phía trên taluy dương, Hồng vẫn không trình báo sự việc mà bỏ đi.

Bị cáo Thào A Hồng (Ảnh: Công an Điện Biên).

Hậu quả, vụ hỏa hoạn thiêu rụi hơn 8,3ha rừng sản xuất, gây thiệt hại hơn 180 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình tham gia chữa cháy rừng, 2 người tử vong và 4 người khác bị thương.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy của Thào A Hồng không có mối quan hệ nhân quả trực tiếp với hậu quả 2 người tử vong và 4 người bị thương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Thào A Hồng về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Ngày 30/10, TAND khu vực 4 tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồng 2 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 180 triệu đồng cho tổ dân phố 1, xã Na Sang.