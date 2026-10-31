Đồng Nai khởi tố vụ bán thực phẩm chức năng bị thu hồi qua livestream

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Thị Hiền Mỹ, Cao Việt Bắc và Nguyễn Anh Tuấn. Đây là kết quả trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án triệt phá đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 9 bị can về các tội Lừa dối khách hàng, Mua bán hóa đơn trái phép và Trốn thuế.

Bị can Đinh Thị Hiền Vy tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, ngày 6/8, Công an TP Đồng Nai phối hợp với Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh tại hai địa phương, thu giữ nhiều sản phẩm cùng tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra xác định, Đinh Mã Hoài Nam (SN 1991, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Giám đốc Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, cùng chị gái là Đinh Thị Hiền Vy (SN 1985, ngụ TPHCM) tổ chức kinh doanh hàng hóa thông qua hình thức livestream trên nền tảng Facebook.

Dù biết rõ 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP đã bị Sở Y tế Hà Nội ra quyết định thu hồi, nhóm này vẫn cố tình che giấu thông tin, tiếp tục quảng cáo và bán cho người tiêu dùng.

Đinh Mã Hoài Nam làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan chức năng làm rõ, doanh nghiệp của Nam đã tiêu thụ tổng cộng 14.434 sản phẩm thuộc diện bị thu hồi, thu lợi bất chính số tiền lớn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn bị phát hiện kê khai không đúng doanh thu, có dấu hiệu trốn thuế và sử dụng trái phép hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để bán cho một số doanh nghiệp tại Đồng Nai và TPHCM nhằm hợp thức hóa dòng tiền kinh doanh.

Đáng chú ý, Đinh Mã Hoài Nam khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp đã kinh doanh trực tuyến với tổng giá trị hàng hóa bán ra hơn 22 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.