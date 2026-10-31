Đồng bọn của “trùm siêu xe” Phan Công Khanh về nước đầu thú

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) cho biết đối tượng Huỳnh Xuân Vấn (SN 1987, quê tỉnh Bến Tre cũ), đồng bọn của Phan Công Khanh, trong vụ án lừa siêu xe của người khác đem bán đã đầu thú.

Theo công an, sau khi Phan Công Khanh bị bắt, Huỳnh Xuân Vấn đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị Công an TPHCM phát lệnh truy nã.

Ngày 28/10, Huỳnh Xuân Vấn từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không và ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để Vấn trở về nước đầu thú, phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Đối tượng Huỳnh Xuân Vấn (Ảnh: Công an cung cấp).

Hồ sơ vụ án thể hiện, Huỳnh Xuân Vấn cùng Phan Công Khanh thành lập Công ty TNHH TM DV K-Supper, mỗi người góp vốn 50%. Trong đó, Khanh làm giám đốc, là người đại diện pháp luật, còn Vấn là phó giám đốc, cổ đông. Do túng thiếu, 2 người bàn kế hoạch chiếm đoạt siêu xe của người khác.

Tháng 10/2021, thông qua mạng xã hội, anh L.H.P. (32 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) biết Phan Công Khanh mua bán siêu xe nên liên hệ mua chiếc ô tô McLaren với giá hơn 30 tỷ đồng. Sau khi mua xe, anh P. ra biển số và chủ sở hữu.

Đến tháng 1/2022, anh P. tiếp tục mua của Khanh chiếc Mercedes-AMG Brabus G800 với giá 24 tỷ đồng. Sau khi mua xe, anh P. ra biển số 68A - 273.50 đứng tên chủ sở hữu.

Ngày 3/6/2023, với lý do trưng bày khai trương Showroom K Super tại số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM, Phan Công Khanh liên hệ với anh P. mượn 2 ô tô trên trong khoảng thời gian từ ngày 6/6/2023 đến ngày 8/6/2023.

Anh P. đã giao 2 ô tô cho Phan Công Khanh cùng giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm ôtô. Sau khi hết thời hạn mượn xe, anh P. liên tục liên hệ với Phan Công Khanh để lấy lại tài sản trên nhưng "trùm buôn siêu xe" không trả.

Đến ngày 30/6/2023, Khanh trả lại cho anh P. ô tô McLaren, riêng chiếc Mercedes-AMG Brabus G800 thì không trả. Sau đó, Khanh và Vấn bàn nhau bán chiếc Mercedes-AMG Brabus G800 của anh P..

Vấn liên hệ với anh Trần Hữu Phương để bán chiếc xe trên với giá 24,5 tỷ đồng. Do tin xe này của Vấn, anh Phương ký hợp đồng mua, thanh toán đủ tiền và được Vấn giao ô tô cùng giấy tờ xe.

Hai bên hẹn đến ngày 5/7/2023 sẽ làm thủ tục sang tên. Đến thời hạn làm thủ tục sang tên, anh Phương liên hệ Vấn nhưng người này chỉ hứa hẹn sau đó không liên lạc được.

Cũng trong tháng 7/2023, thông qua mạng xã hội, anh Phương biết Phan Công Khanh bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên làm đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và giao nộp lại chiếc xe Mercedes-AMG Brabus G800 cùng giấy tờ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã triệu tập Huỳnh Xuân Vấn để ghi lời khai làm rõ nội dung vụ việc nhưng người này bỏ trốn.

Công an TPHCM đã cho Phan Công Khanh và anh Trần Hữu Phương nhận dạng ảnh của Huỳnh Xuân Vấn. Kết quả cho thấy Huỳnh Xuân Vấn chính là người ký hợp đồng bán ô tô Mercedes-AMG Brabus G800 cho anh Trần Hữu Phương với giá 24,5 tỷ đồng, vào ngày 13/6/2023.

Hồi tháng 9, Phan Công Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha, 30 tuổi, bị TAND TP HCM xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do Vấn đang trốn truy nã nên bị xét xử vắng mặt.

Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề cần được làm rõ, quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.