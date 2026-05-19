Đôi vợ chồng tử vong, con trai bỏng nặng, nghi do tự phóng hỏa đốt nhà

Ngày 19/5, thông tin từ xã Phong Thạnh (tỉnh Cà Mau), cơ quan công an đang điều tra vụ nghi phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người thương vong xảy ra hai ngày trước.

Theo thông tin ban đầu, khuya 17/5, Công an xã Phong Thạnh nhận tin báo của người dân về việc căn nhà của bà G. (43 tuổi) xảy ra cháy.

Vụ cháy khiến bà G., ông C. và con trai là cháu P. (4 tuổi) bị thương rất nặng. Cả 3 người được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng ông C. đã tử vong trên đường đi. Sau đó, bà G. cũng tử vong ở bệnh viện. Còn cháu P. được đưa lên TPHCM điều trị.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng nghi vấn đốt nhà là ông C.

Ông C. và bà G. sống chung như vợ chồng. Nhiều ngày trước, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Ông C. được cho là từng đe dọa sẽ giết vợ.

Lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân.