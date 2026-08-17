Đối tượng truy nã từ Campuchia về Quảng Ninh đầu thú

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thanh Sửu (29 tuổi, trú tại khu Phú Hải, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã từ Campuchia trở về Việt Nam đầu thú sau hơn một năm lẩn trốn.

Sửu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã ngày 20/6/2025 về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sửu (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo tài liệu điều tra, tháng 12/2024, Sửu bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Trung Nghĩa (38 tuổi, trú tại xã Quảng Hà). Sau khi Nghĩa cùng một số người liên quan bị bắt, Sửu bỏ trốn sang Campuchia.

Tại đây, Sửu thay đổi nơi ở, làm nhiều nghề khác nhau để lẩn trốn và kiếm sống.

Sau khi xác định Sửu đang ở Campuchia, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung xác minh nhân thân, gia đình và các mối quan hệ của đối tượng.

Qua tìm hiểu, tổ công tác nhận thấy Sửu có sự gắn bó với gia đình, đặc biệt là bố mẹ, vợ và con. Cán bộ công an đã kiên trì tiếp xúc, vận động người thân hỗ trợ liên lạc với Sửu.

Công an phân tích cho Sửu hiểu hậu quả pháp lý của việc tiếp tục lẩn trốn, đồng thời giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội tự nguyện ra đầu thú.

Sau nhiều lần trao đổi, Sửu dần nhận thức rõ hành vi của mình và hiểu rằng việc trốn tránh không thể kéo dài. Đối tượng bày tỏ mong muốn trở về Việt Nam..

Ngày 13/8, Sửu trở về Việt Nam và đến Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang hoàn tất hồ sơ, tiếp tục điều tra và xử lý Sửu theo quy định pháp luật.