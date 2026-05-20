Đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú sau 1 năm lẩn trốn

Ngày 20/5, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã vận động đối tượng trốn truy nã nguy hiểm Nguyễn Trung Quyết về tội Gây rối trật tự công cộng ra đầu thú.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 18/10/2024 một nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy mang theo hung khí khi tham gia giao thông trên đường và đánh nhau tại khu vực đường khu đô thị Tây quốc lộ 10, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Nguyễn Trung Quyết là đối tượng thực hiện hành vi trên. Khi bị khởi tố, Quyết bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau hơn 1 năm kể từ khi gây án, được sự vận động của cán bộ chiến sỹ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Trung Quyết đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đầu thú.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Trung Quyết cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra.