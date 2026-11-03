Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trưa 18/8/2022, Nguyễn Trọng Hải (trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) - đối tượng nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định, đi bộ quanh khu nhà trọ trên địa bàn xã Bình Tuyền tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

Phát hiện xe máy biển kiểm soát 22B2-244.56 của chị T.B.H. (xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) không khóa cổ và không có người trông coi, Hải lén lút dắt phương tiện rời khỏi hiện trường. Do không có chìa khóa, đối tượng này ngồi lên xe rồi dùng chân đẩy đi tìm nơi tiêu thụ.

Hành vi bất thường đó nhanh chóng bị người dân địa phương phát hiện, truy đuổi. Khi đó, Hải buộc phải vứt lại xe máy rồi bỏ trốn.

Nguyễn Trọng Hải vừa bị bắt sau 4 năm lẩn trốn (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận trình báo sự việc của chị H., Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) triển khai nhiều biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Do đối tượng nghi vấn nhanh chóng rời khỏi nơi cư trú, không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa thể làm việc, xác minh đầy đủ hành vi phạm tội. Vụ án sau đó được tạm đình chỉ điều tra theo quy định.

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ Công an tỉnh Phú Thọ không để vụ việc bị bỏ ngỏ mà tiếp tục rà soát, tổ chức truy tìm đối tượng. Mới đây, công an xác định được nơi Nguyễn Trọng Hải lẩn trốn nên tổ chức bắt giữ.

Tại công an, Hải khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Lời khai của đối tượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được cơ quan điều tra thu thập trước đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và ban hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Hải để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

“Việc phát hiện, bắt giữ đối tượng sau hơn 4 năm lẩn trốn tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và quyết tâm của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn”, cơ quan công an cho hay.