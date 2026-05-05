Đối tượng người nước ngoài thua bạc, lên kịch bản bắt người ép nợ

Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt tạm giam đối với Liu Hongbo (SN 1995) và Lou JiaFeng (SN 1989), cùng quốc tịch nước ngoài, để điều tra về tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Sơn (SN 1997, trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) về tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngày 29/4, Công an phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của anh D.L. (SN 1994, quốc tịch nước ngoài) về việc bị một nhóm đối tượng khống chế, đánh đập, giam giữ và chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một khách sạn ở đường An Thượng 1, phường Ngũ Hành Sơn.

Xác định vụ việc có tính chất manh động, liều lĩnh, đặc biệt nạn nhân là người nước ngoài, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo huy động nhiều tổ công tác gồm điều tra viên để sớm làm rõ.

Đến ngày 1/5, lực lượng công an đã xác định Liu Hongbo và Lou JiaFeng chính là thủ phạm và nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra xác định, ngày 25/4, Lou JiaFeng nhập cảnh vào Việt Nam và tham gia đánh bạc tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn, do thua hết tiền nên vay của Liu Hongbo số tiền 900.000 Nhân dân tệ và 6.000 USDT (đồng tiền điện tử).

Do không có khả năng trả nợ, Lou JiaFeng đã bàn bạc với Liu Hongbo dựng lên kịch bản giả đòi nợ, nhằm ép anh D.L. (người quen của Lou JiaFeng) phải trả tiền thay.

Tối 28/4, sau khi anh D.L. nhập cảnh và lưu trú tại một khách sạn, các đối tượng đã dụ nạn nhân đi ăn tối rồi đưa về phòng để đòi tiền. Khi không đạt được mục đích, nhóm đối tượng khống chế, đưa nạn nhân đến khu đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện để đánh đập, đe dọa.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục đưa nạn nhân đến nhà kho tại phường An Khê để giam giữ, tiếp tục hành hung, uy hiếp tinh thần.

Đến rạng sáng 30/4, các đối tượng tiếp tục đưa nạn nhân về lại khách sạn, ép buộc vay tiền qua ứng dụng với số tiền 20.000 Nhân dân tệ chuyển cho Lou JiaFeng, đồng thời chiếm đoạt tiền mặt và tài sản của nạn nhân gồm ngoại tệ và điện thoại di động.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 5 điện thoại di động, 2 hộ chiếu, 1.810 đô la Hồng Kông, 11.000 Won, một xe máy điện cùng nhiều giấy tờ, tang vật liên quan.