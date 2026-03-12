Đối tượng gây náo loạn giữa đêm khuya ở Đà Nẵng bị bắt sau một năm lẩn trốn

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an phường Hương Trà (Đà Nẵng) bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Trương Chí Bảo (SN 2001, trú tại phường Tam Kỳ, Đà Nẵng) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 22h ngày 10/1/2025, xuất phát từ mâu thuẫn giữa các nhóm thanh niên, nhiều đối tượng đã tụ tập, chuẩn bị phương tiện tại một quán nhậu trên đường Lý Thường Kiệt (thuộc phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam cũ, nay là phường Tam Kỳ) tìm đối phương để giải quyết.

Đối tượng Nguyễn Trương Chí Bảo (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đến khoảng 0h ngày 11/1/2025, nhóm của Bảo cùng nhiều thanh niên khác đi xe máy đến trước quán nhậu. Tại đây, các đối tượng đã xông vào quán, sử dụng ghế gỗ, ly thủy tinh, vỏ chai bia làm hung khí đánh nhau với nhóm thanh niên đang ngồi nhậu trong quán.

Vụ việc khiến khu vực quán nhậu trở nên hỗn loạn, gây mất an ninh trật tự làm nhiều người dân, khách hoảng sợ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng liên quan về tội Gây rối trật tự công cộng. Các bị can đã bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Riêng đối tượng Bảo sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 16/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Bảo.