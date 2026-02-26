Đôi nam nữ chở gần 3.000 bao thuốc lá lậu từ Tây Ninh về Đồng Nai

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 25/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về ô tô biển số 93H-055.xx nghi vấn vận chuyển thuốc lá lậu từ tỉnh Tây Ninh về Đồng Nai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Đồng Phú triển khai lực lượng mật phục trên các tuyến trọng điểm, tổ chức theo dõi phương tiện có đặc điểm trùng khớp.

T.D.K. và N.T.M. (thứ 2, 3 từ trái qua) thời điểm bị công an bắt quả tang (Ảnh: Phòng CSGT Công an Đồng Nai).

Khoảng 0h ngày 26/2, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện ô tô nghi vấn lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Tây Ninh đi Đồng Xoài.

Tổ công tác phối hợp Công an xã Nha Bích bố trí chốt chặn tại Km979, quốc lộ 14 (khu vực cầu Nha Bích), đồng thời bám sát hành trình phương tiện. Đến khoảng 0h25 cùng ngày, chiếc ô tô bị dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra cốp xe và hàng ghế sau, lực lượng chức năng phát hiện 3 thùng carton, 1 bao tải và 2 túi nylon chứa 298 cây thuốc lá nhãn hiệu Jet và Hero (tương đương 2.980 bao), thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh.

Tài xế được xác định là T.D.K. (38 tuổi), đi cùng N.T.M. (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai). Tại thời điểm kiểm tra, cả hai không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thuốc lá trên.

Trạm CSGT Đồng Phú đã phối hợp Công an xã Nha Bích và Viện KSND khu vực 10 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.