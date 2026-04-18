Doanh nghiệp “năng lượng xanh” xả khí thải vượt chuẩn ra môi trường

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) kiểm tra, phát hiện 2 doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH năng lượng xanh Hà Tiên xả khí thải vượt chuẩn, ảnh hưởng đến môi trường (Ảnh: Công an Gia Lai).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Hồng Hoa (Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng, phường An Nhơn, Gia Lai) đã chuyển giao, mua bán trái phép hơn 5.000kg chất thải nguy hại cho các tổ chức, cá nhân không có chức năng xử lý.

Cơ quan chức năng cho rằng hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Với hành vi này, doanh nghiệp bị xử phạt 470 triệu đồng và buộc chuyển giao toàn bộ chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm, tại Công ty TNHH năng lượng xanh Hà Tiên (Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Nhơn), lực lượng chức năng phát hiện hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, thông số CO (khí carbon monoxide) vượt 1,16 lần so với quy định.

Với hành vi này, doanh nghiệp bị xử phạt tổng số tiền hơn 243 triệu đồng và buộc chi trả chi phí giám định, phân tích mẫu môi trường.