Độ chế khoang bí mật trên ô tô bán tải để chứa gần 200kg pháo lậu

Ngày 11/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Đạt (28 tuổi, trú tại xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm với gần 2 tạ pháo.

Trước đó, tối 9/2, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an xã Ea Ning kiểm tra nhà của Phạm Văn Đạt tại thôn 17 (xã Ea Ning).

Thùng xe bán tải được độ chế để cất giấu pháo lậu (Ảnh: Đức Nguyễn).

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện chiếc ô tô bán tải đậu trước sân nhà Đạt có nhiều nghi vấn nên đã kiểm tra. Tại phần thùng xe bán tải, tổ công tác nhận thấy có dấu hiệu độ chế và yêu cầu Đạt mở ra.

Khi đối tượng mở thùng xe, bên trong đã được cải tạo, độ chế thành các ngăn để chứa hàng hóa là 114 khối hộp hình chữ nhật với trọng lượng gần 200kg.

Quá trình làm việc, Đạt khai nhận tất cả đều là pháo hoa nổ. Số pháo này được một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch thuê Đạt vận chuyển từ xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) về tỉnh Đắk Lắk với số tiền 20 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Văn Đạt cùng tang vật (Ảnh: Đức Nguyễn).

Sau khi vận chuyển thành công từ Gia Lai về Đắk Lắk, Đạt điều khiển xe về đậu trước sân nhà mình thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện.