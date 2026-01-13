Điều khiển ô tô mô hình chạy trên đường ở Đồng Nai, thanh niên bị xử phạt

Ngày 13/1, Công an phường Trảng Dài (Đồng Nai) cho biết, đã lập biên bản xử phạt và tịch thu ô tô mô hình dùng động cơ xăng phát ra tiếng rú, do một thanh niên điều khiển chạy trên đường phố, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh thanh niên vừa lái xe vừa điều khiển ô tô mô hình trên đường phố (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan chức năng, chiều 11/1, người dân trên các tuyến đường Nguyễn Khuyến, Nguyễn Phúc Chu và Nguyễn Ái Quốc (phường Trảng Dài, Đồng Nai) chứng kiến cảnh một chiếc ô tô mô hình phát ra tiếng rú lớn, di chuyển nhanh, lạng lách và len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc. Chiếc xe được điều khiển từ xa, đi phía sau là nam thanh niên đi xe máy một tay lái xe, tay còn lại điều khiển điều khiển từ xa ô tô mô hình.

Hành vi này đã khiến nhiều người lưu thông trên đường hoảng sợ, một số phương tiện phải dừng lại hoặc tránh đường để đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi nhận phản ánh của người dân, Công an phường Trảng Dài đã nhanh chóng xác minh, mời nam thanh niên về trụ sở làm việc. Lực lượng chức năng đã thu giữ chiếc ô tô mô hình để phục vụ công tác điều tra, đồng thời lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cảnh báo việc điều khiển xe mô hình tốc độ cao trên đường phố đông người có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông, đồng thời vi phạm quy định về an toàn giao thông.