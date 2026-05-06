Diễn biến vụ người đàn ông nghi chiếm giữ 128 triệu đồng ở ATM

Ngày 6/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Bắc Cam Ranh cho biết đơn vị đang phối hợp với hệ thống chính trị địa phương để truy tìm người đàn ông nêu trên.

Theo vị lãnh đạo này, người làm mất tiền nhờ cơ quan công an hỗ trợ tìm kiếm. Do đó, vụ việc hiện được xác định là hỗ trợ xác minh, tìm tài sản thất lạc, chưa phải vụ án.

Thời điểm người đàn ông chiếm giữ 128 triệu đồng tại trụ ATM (Video: Công an phường Bắc Nha Trang).

Trước đó, tối 1/4, tại trụ ATM (loại rút - nạp tự động) số 151 đường Nguyễn Chí Thanh (phường Bắc Cam Ranh), một người dân mang 128 triệu đồng đến nạp vào tài khoản. Tuy nhiên, do giao dịch chưa hoàn tất, toàn bộ số tiền được máy ATM trả lại vào khay nhưng người này rời đi mà không hay biết.

Ít phút sau, một người đàn ông đi xe máy đến giao dịch, phát hiện cọc tiền lớn trong khay ATM. Sau khi quan sát xung quanh không thấy ai, người này đã lấy toàn bộ số tiền rồi rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người đàn ông mặc áo caro xanh trắng, đội mũ bảo hiểm màu xanh viền đen, điều khiển xe máy.

Sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng không cộng thêm tiền, người bị mất tiền đã đến Công an phường Bắc Cam Ranh nhờ hỗ trợ tìm tài sản.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người đã lấy số tiền sớm liên hệ cơ quan công an để phối hợp giải quyết vụ việc. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan cung cấp để phục vụ công tác xác minh. Người dân có thể liên hệ Công an phường Bắc Cam Ranh qua số điện thoại trực ban 02583.857.867.