Đi hát karaoke còn sử dụng ma túy, thư ký tòa án quận bị tạm giữ hình sự

Dân trí Bất chấp lệnh cấm hoạt động, một quán karaoke vùng quê vẫn vô tư đón khách. Thậm chí nhóm khách này còn tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Đáng lưu ý, trong nhóm có một thư ký tòa án cấp quận.

Quán karaoke đón khách giữa mùa dịch còn cho tổ chức sử dụng ma túy (Ảnh: M.C.)

Một lãnh đạo huyện An Dương, TP Hải Phòng, tối 23/7 cho biết: Công an huyện này đang tiến hành điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật các đối tượng liên quan đến vụ tổ chức sử dụng trái phép ma túy, vi phạm quy định phòng chống dịch tại một quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, lúc 17h30 ngày 17/7, lực lượng công an huyện An Dương bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke VKT (thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), phát hiện một nhóm khách đang hát karaoke trong phòng Vip1.

Tại thời điểm lực lượng công an kiểm tra, TP Hải Phòng vẫn đang thực hiện tạm dừng các hoạt động karaoke để đảm báo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tiến hành test chất gây nghiện đối với nhóm khách hát trên cho kết quả, cả 7 người trong nhóm đều dương tính với ma túy. Đáng nói, trong nhóm khách hát dương tính với ma túy trên, lực lượng chức năng xác định có ông Nguyễn Hồng Chính, là cán bộ, thư ký TAND quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Ngoài ra, test nhanh đối với chủ quán karaoke trên là Lê Quốc Tuấn (ở xã An Hồng, huyện An Dương) cũng cho kết quả dương tính với ma túy.

Theo cơ quan chức năng huyện, ngoài hành vi sử dụng ma túy trái phép, nhóm đối tượng trên còn có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

Công an huyện sau đó đã tạm giữ ông Chính, nhóm khách hát cùng chủ quán để phục vụ công tác điều tra về các hành vi trên.

An Nhiên