Đến nhà mời dân lên giải quyết mâu thuẫn, trưởng thôn bị đâm tử vong

Ngày 19/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Bình (SN 1984), trú tại thôn Cự Xá, xã Liêm Hà về hành vi Giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh cắt từ clip).

Theo cảnh sát, khoảng 18h ngày 14/4, do mâu thuẫn trong sinh hoạt liên quan đến việc xả nước thải, Lê Thanh Bình xảy ra cãi chửi nhau với chị L.T.T. (SN 1987), cùng trú tại thôn Cự Xá, xã Liêm Hà.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Bình dùng búa đinh ném về phía chị T. nhưng không trúng.

Nhận tin báo, khoảng 30 phút sau, ông N.T.H. (SN 1982), Tổ phó Tổ an ninh trật tự cơ sở và ông L.Đ.T. (SN 1968), Trưởng thôn Cự Xá đến giải quyết, yêu cầu Bình về Nhà văn hóa thôn để làm việc.

Tuy nhiên, Bình không chấp hành, có hành vi chống đối. Trong quá trình khống chế, hai bên xảy ra xô xát. Bình chạy vào nhà lấy 1 con dao quắm dài khoảng 50cm, vụt 1 nhát trúng mạn sườn trái ông T..

Sau khi bị khống chế, tước dao quắm, Bình tiếp tục với tay phải lấy 1 con dao (dạng dao bầu dài khoảng 25cm) đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng bụng và đùi trái ông T., Bình tiếp tục đâm 2 nhát trúng vào vùng bụng phải và đùi phải ông H..

Hậu quả, ông L.Đ.T. tử vong do mất máu cấp; ông N.T.H. bị thương, đã qua cơn nguy kịch.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.