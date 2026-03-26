Đề xuất phạt tới 50 triệu đồng khi mạo danh, phát tán cuộc gọi rác

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hồ sơ dự thảo được đăng tải để lấy ý kiến từ ngày 16/3 đến hết ngày 26/3.

Theo dự thảo, tại khoản 3 Điều 13, cá nhân có thể bị phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu cung cấp, thiết lập, vận hành hệ thống thông tin, trang thông tin điện tử, ứng dụng, sàn giao dịch cho vay ngang hàng, tiền ảo, tài sản ảo và các dạng tương tự khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận.

Cùng mức phạt này còn được đề xuất áp dụng với hành vi cung cấp, thiết lập, vận hành hệ thống thông tin, trang thông tin điện tử, ứng dụng, sàn giao dịch ngoại tệ, kim loại, dầu, đá quý và các dạng tương tự khi chưa được cấp phép.

Dự thảo cũng đề xuất phạt 30-50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, thiết lập, vận hành trang thông tin điện tử, phần mềm, ứng dụng mạo danh hoặc dễ gây nhầm lẫn với cơ quan nhà nước, tổ chức; mua bán, tàng trữ, vận chuyển, cung cấp, thiết lập, sử dụng, lưu hành trái phép thiết bị có chức năng phát tán tin nhắn, cuộc gọi; phát tán tin nhắn, cuộc gọi, thư điện tử mạo danh cơ quan nhà nước, tổ chức.

Ngoài ra, hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho thuê, cho mượn các thiết bị, phần cứng, phần mềm có chứa thông tin, dữ liệu cá nhân của người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, cũng thuộc nhóm bị đề xuất xử phạt ở mức 30-50 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, dự thảo còn đề xuất áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hoàn trả hoặc nộp lại số lợi bất chính có được do thực hiện hành vi vi phạm tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 của điều này.