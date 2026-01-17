Đề nghị truy tố TikToker Lê Việt Hùng về tội Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 16/1, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2026.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Hoàng Gia Định, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn, cho hay qua điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi phạm tội của TikToker Lê Việt Hùng (34 tuổi, trú phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn cũ).

Đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với bị can Lê Việt Hùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Việt Hùng (giữa) (Ảnh: Hoàng Thơ/Công an Lạng Sơn).

Trước đó, vào ngày 6/5/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận nguồn tin có dấu hiệu của tội phạm cưỡng đoạt tài sản đối với Lê Việt Hùng từ một số công dân.

Một ngày sau, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Lê Việt Hùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sau đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng tách hồ sơ vụ việc để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Những tháng đầu năm 2025, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản TikToker Lê Việt Hùng thường đến trụ sở công an các phường trên địa bàn Hà Nội, các chốt cảnh sát giao thông để quay phim, chụp ảnh, gây cản trở lực lượng công an thi hành công vụ, vi phạm về các địa điểm cấm quay phim, chụp ảnh.

Chiều 7/4/2025, trên tuyến cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang, Lê Việt Hùng bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra do ô tô không dán tem kiểm định.

Trong đoạn video dài hơn 6 phút do chính Hùng ghi lại và phát tán trên mạng xã hội, người này thể hiện thái độ thiếu hợp tác, có lời lẽ thách thức lực lượng chức năng.