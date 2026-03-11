Đề nghị truy tố thanh niên giao cấu với bé gái 14 tuổi ở Tây Ninh

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 4, đề nghị truy tố Danh Hoàng Bảo (SN 2005, quê Cần Thơ) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, ngày 28/2/2024, Bảo quen em N.T.B.N. (SN 2010, ngụ TPHCM) qua mạng xã hội. Sau thời gian quen biết, hai người nảy sinh tình cảm và sống chung như vợ chồng.

Bảo bị công an bắt giữ vì giao cấu với bé gái 14 tuổi (Ảnh: M.H.).

Trong thời gian thuê trọ tại các xã Thạnh Lợi, Mỹ Hạnh và Lương Hòa (Tây Ninh), Bảo nhiều lần giao cấu với N..

Đầu năm 2025, do không còn tiền thuê trọ, Bảo đưa N. về sống cùng mẹ của N. tại xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh). Sau đó, gia đình phát hiện N. có dấu hiệu mang thai nên đưa đi khám. Kết quả xác định N. mang thai khoảng 5 tháng.

Sau khi biết sự việc, gia đình nạn nhân thông báo cho Bảo và gia đình Bảo, đồng thời yêu cầu hỗ trợ chi phí chăm sóc, khám thai cho N..

Tuy nhiên, Bảo không tiếp tục hỗ trợ nên ngày 9/9/2025, gia đình nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Đến ngày 24/10/2025, N. sinh một bé gái.

Qua xác minh, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Hoàng Bảo để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.