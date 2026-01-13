Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty TNHH cây xanh Công Minh

Ngày 13/1, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án hình sự Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Trong bản kết luận điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH cây xanh Công Minh.

Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật, đồng thời, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 06922.09022.

Trước đó, tháng 4/2025, lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết Công ty TNHH cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án.

Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, Công ty TNHH cây xanh Công Minh được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của doanh nghiệp tham gia đấu thầu và được trúng thầu.

Qua rà soát, cơ quan điều tra phát hiện khoảng 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty TNHH cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương.

Theo lãnh đạo Cục An ninh điều tra, Công ty TNHH cây xanh Công Minh đã thực hiện hơn 600 gói thầu trên cả nước, với tổng giá trị khoảng hơn 3.500 tỷ đồng, trong đó thanh toán khoảng 3.000 tỷ đồng.