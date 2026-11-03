Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại (Công ty BMC), Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan đến Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 27 bị can.

Bà Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm 7.463 tỷ đồng

Dù xác định bà Trương Mỹ Lan có hành vi phạm tội trong vụ án liên quan các khoản vay tại SCB, cơ quan điều tra không xử lý hình sự thêm. Lý do là hành vi này có cùng phương thức, thủ đoạn với những sai phạm đã được xét xử, trong khi bà Lan đang chấp hành án tù chung thân.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Nam Anh).

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2010, bà Trương Mỹ Lan (người điều hành hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nắm cổ phần chi phối tại Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB cũ) đã tác động, giới thiệu để Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng dùng đất cùng tài sản trên đất tại 5/20 dự án của Công ty BMC làm tài sản bảo đảm vay vốn.

Trên cơ sở đó, nhóm này ký 19 hợp đồng tín dụng với các phương án kinh doanh "khống", tài sản bảo đảm không đủ điều kiện. Đến nay, tổng dư nợ gốc còn lại là 4.437 tỷ đồng và hoàn toàn không có khả năng thu hồi cả gốc lẫn lãi.

Trong số tiền giải ngân, bà Lan chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch HĐQT SCB, đang bị truy nã) nhận 1.235 tỷ đồng. Số tiền này đã hoàn trả 300 tỷ đồng, còn 935 tỷ đồng được đưa vào chi tiêu, trả nợ và đầu tư cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

C01 xác định, tính đến ngày 3/8/2024, bà Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm khắc phục tổng cộng 7.463 tỷ đồng liên quan khoản tiền 935 tỷ đồng đã sử dụng. Số tiền này bao gồm: 935 tỷ đồng nợ gốc, 51 tỷ đồng gốc phát sinh do nhận nợ trả lãi và 6.455 tỷ đồng tiền lãi, phí, phạt phát sinh.

Để bảo đảm thi hành án, ngày 28/10, C01 đã gửi văn bản đến Chủ tịch UBND TPHCM, Ngân hàng Nhà nước, SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề nghị tạm dừng mọi giao dịch chuyển nhượng, thế chấp, thế chấp tài sản... đối với dự án 6A Bình Chánh, đồng thời giao SCB quản lý tài sản này.

Số phận pháp lý của dự án Sterling Residence

Dự án 6A Bình Chánh (tên thương mại là Sterling Residence) tọa lạc tại Khu 6A - Đô thị mới Nam Thành phố (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ, TPHCM) có diện tích hơn 26,4ha, do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

Tài liệu điều tra thể hiện, dự án từng được thế chấp tại SCB từ năm 2010. Tính đến ngày 29/4/2022, dư nợ liên quan dự án là 24.173 tỷ đồng (gồm 17.664 tỷ đồng nợ gốc và 6.509 tỷ đồng tiền lãi). Sau đó, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thanh toán toàn bộ gốc và lãi, nhưng SCB vẫn giữ hồ sơ dự án và chưa hoàn trả.

Một góc của dự án 6A (Ảnh: Nam Anh).

Tại phiên tòa giai đoạn I, SCB từng đề nghị xử lý tài sản này để khắc phục hậu quả nhưng không được chấp nhận.

Đến ngày 31/7, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tờ trình đề nghị đưa dự án 6A Bình Chánh vào phương án khắc phục hậu quả trong vụ án giai đoạn I, song chưa được cơ quan thẩm quyền quyết định. Dự án hiện chưa bị ngăn chặn, kê biên hay phong tỏa theo các quyết định tố tụng trước đó.

Đáng chú ý, ngày 17/10, bà Trương Mỹ Lan có đơn đề nghị tự nguyện sử dụng nguồn phát triển của dự án 6A Bình Chánh (ước tính trị giá khoảng 95.000 tỷ đồng) để hoán đổi các tài sản giá trị thấp, đang tranh chấp nhằm thanh toán nghĩa vụ với Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, tại kết luận điều tra bổ sung, C01 đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét thực hiện kê biên dự án 6A Bình Chánh để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường 7.463 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan cho SCB, cũng như trách nhiệm liên đới trong các vụ án liên quan.