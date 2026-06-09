Đề nghị bà Lê Thúy Hằng và đồng phạm bồi thường hơn 17.000 lượng vàng

Ngày 9/6, đại diện VKS đề nghị HĐXX Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tuyên phạt bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) 22 năm tù (giảm 3 năm so với án sơ thẩm) về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối với các bị cáo còn lại, VKS đề nghị giảm từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Thúy Hằng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Về trách nhiệm dân sự, VKS xác định bà Hằng và đồng phạm nhiều lần đưa vàng nguyên liệu thu mua bên ngoài cho Trần Tấn Phát (cựu Phó Giám đốc xưởng SJC) chèn vào các đợt gia công vàng móp méo của Nhà nước, sau đó sản xuất và đưa ra thị trường khoảng 17.000 lượng vàng miếng, vàng nhẫn để hưởng lợi.

Theo VKS, đây là số vàng được sử dụng trực tiếp để thực hiện hành vi phạm tội nên việc cấp sơ thẩm buộc các bị cáo và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp lại để sung công quỹ Nhà nước là có căn cứ pháp luật.

Tranh luận với quan điểm trên, các luật sư bào chữa cho bà Hằng và đồng phạm cho rằng quyết định của cấp sơ thẩm cũng như đề nghị của VKS chưa đúng và khó thực hiện trên thực tế.

Theo các luật sư, hơn 17.000 lượng vàng bị đề nghị thu hồi được tính bằng cách cộng dồn toàn bộ số vàng thành phẩm tạo ra qua nhiều lần quay vòng vốn. Trong khi đó, lượng vàng nguyên liệu ban đầu được đưa vào gia công chỉ khoảng 130 lượng.

Sau khi bán số vàng thành phẩm, các bị cáo tiếp tục dùng tiền thu được để mua vàng nguyên liệu mới, rồi tiếp tục sản xuất ở các đợt sau.

Một luật sư cho rằng nếu xác định hơn 17.000 lượng vàng là vật chứng của vụ án, về nguyên tắc phải thu hồi số vàng này ngoài thị trường. Việc buộc các bị cáo nộp lại lượng vàng tương ứng với số vàng đã lưu hành là chưa phù hợp với nguyên tắc xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp.

Ngoài ra, nhiều luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét thêm các tình tiết giảm nhẹ khác cho thân chủ.

Đến trưa nay, sau quá trình tranh luận, HĐXX cho rằng cần thời gian để nghiên cứu, đánh giá về vấn đề công cụ phạm tội của các bị cáo là tiền hay vàng nên tạm dừng phiên tòa.

Phiên tòa sẽ mở lại và tuyên án vào ngày 26/6.

Theo nội dung vụ án, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao thực hiện việc gia công vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng bình ổn giá; đồng thời được chủ động xác định giá vàng miếng SJC. Quá trình gia công được Ngân hàng Nhà nước giám sát trực tiếp và qua hệ thống camera ở toàn bộ 12 công đoạn sản xuất.

Lợi dụng chức vụ Tổng Giám đốc Công ty SJC, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập các tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng, hợp thức hóa quy định mới về hao hụt và báo cáo số liệu không đúng thực tế với Ngân hàng Nhà nước. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng, trị giá khoảng 8,4 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo lập chứng từ khống để hợp thức việc mua vàng giá cao, bán giá thấp nhằm tạo lỗ giả, từ đó chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng, riêng bà Hằng hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng. Tổng cộng, các bị cáo đã chiếm đoạt khoảng 11,6 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng lợi hơn 8,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bà Hằng còn đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước; sử dụng vàng nguyên liệu ngoài để sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định; đồng thời chỉ đạo chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, giữ lại phần còn lại để bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Theo kết luận của cơ quan tố tụng, các hành vi trên đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95,7 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà Lê Thúy Hằng hưởng lợi khoảng 73,5 tỷ đồng.