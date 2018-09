Để “mất” 190 tỉ đồng, giám đốc ngân hàng lãnh án

Ngày 4/9, TAND TPHCM đã tuyên án vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam Hoa.

Theo đó HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phong (sinh năm 1957, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hoa) 11 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Thắng (sinh năm 1977, nguyên Phó Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Trần Thị Khánh Ngọc (sinh năm 1981, nguyên cán bộ tín dụng của ngân hàng này) cùng 6 năm tù.

Lãnh 11 năm tù bị cáo Phong vẫn tươi cười.

Theo cáo trạng, năm 2005, Trần Thị Minh Châu (sinh năm 1972, ngụ TPHCM, đang bị truy nã) thành lập công ty TNHH May Thiên Kim, trụ sở đặt tại huyện Hóc Môn do Châu đứng tên làm giám đốc.

Đến năm 2008, công ty May Thiên Kim góp vốn với công ty Techni Global Ltd (Hoa Kỳ) thành lập Công ty TNHH Đá tấm xây dựng cao cấp có địa chỉ tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do Châu làm giám đốc.

Từ ngày 26/2/2009 đến ngày 8/6/2010, Châu đại diện công ty Đá Tấm ký 5 hợp đồng tín dụng vay vốn của Agribank chi nhánh Nam Hoa, tổng cộng 264 tỉ đồng.

Để vay được tiền, Châu có hành vi gian dối, sử dụng giấy tờ giả chứng minh tài sản là quyền sử dụng đất 10ha đất thuê lại của công ty Idico, nâng khống giá trị nhà xưởng và giá trị dây chuyền sản xuất đá tấm xây dựng cao cấp.

Sau khi được giải ngân, Châu dùng số tiền vay để trả nợ gốc và lãi của các khoản vay trước đó, trả tiền xây dựng nhà xưởng, trả nợ cho một số đối tượng ngoài xã hội và chi tiêu cá nhân.

Liên quan đến hành vi lừa đảo của Châu, qua điều tra xác định, quá trình lập hồ sơ thẩm định và duyệt giải ngân cho công ty Đá Tấm vay vốn, Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng, Trần Thị Khánh Ngọc đã không thực hiện các quy định của ngân hàng nhà nước.

Khi ký hợp đồng thế chấp tài sản, cả 3 không thẩm tra tài sản đảm bảo, không thẩm định giá trị thực của tài sản đảm bảo, không tham khảo giá theo quy định của nhà nước, tạo điều kiện cho Châu sử dụng các giấy tờ giả nâng khống giá trị tài sản, dẫn đến cho vay vượt quá giá trị tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Từ việc làm thiếu trách nhiệm trên của Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng và Trần Thị Khánh Ngọc, đến nay Công ty Đá Tấm vẫn còn 2 hợp đồng dư nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền 190 tỉ đồng tiền gốc (chưa tính lãi vay).

Được xác định là người chủ mưu bà Châu đã trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra quyết định truy nã, lúc nào bắt được bà Châu sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét các tình giảm nhẹ.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và người liên quan có đủ căn cứ xác định Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng và Trần Thị Khánh Ngọc phạm tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng gây hậu lớn cho Agribank Việt Nam.

Tuy nhiên, khi lượng hình HĐXX cũng xem xét các tình tiết cho các bị cáo như bị cáo Phong có nhiều đóng góp cho ngành ngân hàng, bị cáo Thắng đang bị ung thư gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo Ngọc gia đình có truyền thống cách mạng.

Trong vụ án bị cáo Phong là người phải chịu trách nhiệm chính, với vai trò là người đứng đầu chi nhánh đáng lẽ phải trực tiếp kiểm tra hồ sơ vay vốn của công ty Đá Tấm. Nhưng Phong đã chỉ đạo Thắng và Ngọc cấp tín dụng cho công ty Đá Tấm vay vốn khi tài sản thế chấp không đủ, không định giá tài sản đảm bảo, không kiểm tra giám sát việc vay vốn… Vì những căn cứ nêu trên HĐXX tuyên phạt bị cáo Phong 11 năm tù, bị cáo Ngọc và Thắng cùng bị phạt 6 năm tù.

Ngoài ra HĐXX nhận định Trần Thị Minh Châu là người trực tiếp chiếm đoạt số tiền trong vụ án nên phải có trách nhiệm bồi thường cho Agribank Việt Nam vì vậy 3 bị cáo không phải có trách nhiệm liên đới về mặt dân sự.

