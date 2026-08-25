Đe dọa khách hàng, chủ nha khoa Tuyết Chinh bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù treo

Chiều 25/8, TAND khu vực 7 (TPHCM) xét xử bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh (41 tuổi, bác sĩ nha khoa) về tội Gây rối trật tự công cộng. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Theo lời khai của bà Thảo, trước khi xảy ra vụ việc, bị cáo Chinh nhắn tin cho bà với nội dung cho rằng bà Thảo lừa đảo, không biết ơn và nói có bằng chứng để tố cáo bà Thảo về hành vi vu khống. Bị cáo Chinh thừa nhận nội dung lời khai này của bà Thảo là đúng.

Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh (áo hồng) tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Về ngày xảy ra vụ việc, bị cáo cho biết khi muốn bà Thảo rời đi, Chinh đã cầm một dụng cụ tập thể dục để đe dọa và yêu cầu bà Thảo ra ngoài.

Khi được hỏi “Tại sao bị cáo là bác sĩ nhưng lại có cách hành xử như vậy?”, Chinh cho biết bản thân rất tâm huyết với công việc và bệnh nhân nhưng cảm thấy những nỗ lực, công sức của mình không được ghi nhận. Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai và bày tỏ sự ân hận.

Về trách nhiệm dân sự, bà Thảo yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí làm răng hơn 800 triệu đồng. Bị cáo Chinh đề nghị HĐXX xem xét, giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

Đại diện VKSND khu vực 7 đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chinh mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nói lời sau cùng, bị cáo Chinh xin lỗi bà Thảo, bà Uyên. Sau khi nghị án, HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 26/8.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2021, bà Chinh là chủ Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh, nhận niềng răng cho bà Nguyễn Thị Tiền Thảo với giá 20 triệu đồng. Bà Thảo trả trước 5 triệu đồng, số còn lại góp mỗi tháng 1 triệu đồng và hoàn tất thanh toán vào tháng 9/2022.

Sau đó, bà Chinh thỏa thuận những lần bà Thảo đến làm răng sẽ không thu thêm phí cho đến khi hoàn tất quá trình niềng.

Ngày 22/8/2025, phòng khám tháo toàn bộ mắc cài, kết thúc quá trình niềng răng cho bà Thảo. Tuy nhiên, sau khi tháo niềng, bà Thảo bị đau nhức và cho rằng răng bị ảnh hưởng, mất thẩm mỹ. Hai bên nhiều lần trao đổi, nhưng không thống nhất được phương án giải quyết.

Ngày 27/8/2025, bà Thảo đến phòng khám yêu cầu cắt nướu và mua 3 tuýp tẩy trắng răng với tổng số tiền 4,4 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Thảo không thanh toán vì cho rằng hai bên chưa giải quyết xong việc chỉnh sửa răng do lỗi của phòng khám.

Chiều 3/9/2025, bà Thảo cùng bạn là Trần Thị Phương Uyên đến phòng khám tại phường Hạnh Thông để yêu cầu bà Chinh bồi thường. Bà Chinh không thừa nhận ca niềng răng bị lỗi và yêu cầu bà Thảo ra về. Tuy nhiên, bà Thảo vẫn ngồi lại rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Theo cáo trạng, bà Chinh dùng cây dí vào cổ, đè bà Thảo xuống ghế. Khi thấy bà Thảo dùng điện thoại quay phim, bà Chinh giật điện thoại, ném xuống sàn rồi tiếp tục giật kính mắt của bà Thảo ném xuống đất.

Khi thấy Uyên dùng điện thoại ghi lại sự việc, bà Chinh tiếp tục giật điện thoại, nhưng chồng bà là ông T.Q.A. cùng bảo vệ phòng khám chạy vào can ngăn.

Trong lúc được can ngăn, bà Chinh vẫn lớn tiếng chửi bới, xông đến kéo tay bà Thảo để tiếp tục đánh. Bà còn ném quả dưa hấu và chậu sứ về phía Thảo và Uyên nhưng không trúng.

Sau đó, ông A. và bảo vệ yêu cầu bà Thảo rời khỏi phòng khám. Bà Thảo ra về và trình báo sự việc với Công an phường Hạnh Thông.