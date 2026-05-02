Đào trộm mộ lúc sáng sớm, 2 kẻ lạ mặt bỏ chạy khi bị phát hiện

Trưa 2/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Giang (Quảng Ngãi), xác nhận công an đang điều tra vụ ngôi mộ ở thôn 1 của địa phương này bị đào bới. “Một người dân trình báo có kẻ lạ mặt đào bới ngôi mộ của người thân. Công an xã đã vào cuộc xác minh thông tin, điều tra vụ việc”, ông Hưng cho biết.

Ngôi mộ được gia đình chị T. trình báo bị kẻ lạ mặt đào trộm (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo đó, khoảng 6h30 ngày 2/5, gia đình chị L.T.T.T. (trú tại thôn 1, xã Trà Giang) phát hiện có 2 người đàn ông đang đập phá, đào bới ngôi mộ của người chú ruột. Ngôi mộ này nằm cách nhà của gia đình chị T. khoảng 200m và đã tồn tại hàng chục năm.

Phát hiện sự việc, gia đình chị T. liền hô hoán khiến 2 kẻ lạ mặt đang đập phá ngôi mộ hoảng hốt bỏ chạy. Kiểm tra hiện trường, gia đình chị T. phát hiện phần trên của ngôi mộ đã bị đập phá, bê tông vương vãi khắp nơi xung quanh.

Khi những kẻ lạ mặt sắp đào xuống khu vực có quan tài thì bị phát hiện nên đã bỏ chạy. Gia đình chị T. lo lắng cũng như quá bức xúc trước sự việc nên đã trình báo công an.