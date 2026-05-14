Đào Minh Quân, Phạm Lisa lĩnh án tù chung thân về tội khủng bố

Chiều 14/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đào Minh Quân (74 tuổi) mức án tù chung thân về các tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Cùng các tội danh trên, bị cáo Phạm Lisa (tức Phạm Anh Đào) lĩnh án tù chung thân; bị cáo Hà Xuân Nghiêm bị tuyên 13 năm tù.

Liên quan vụ án, các đồng phạm còn lại bị tuyên phạt từ 2 đến 20 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: TTXVN).

Phiên tòa được tổ chức tại Trại tạm giam B34 (xã Nhuận Đức, TPHCM), dự kiến kéo dài trong 2 ngày, nhưng đã kết thúc sớm hơn kế hoạch.

Theo nhận định của HĐXX, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự nên cần xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Đào Minh Quân và Phạm Lisa đang sinh sống tại Mỹ. Trước khi mở phiên tòa, TAND TPHCM đã thông báo, kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2017, các đối tượng trong tổ chức đã thành lập nhiều nhóm hoạt động như “Phượng Hoàng”, “Mãng Xà”, “Biệt động quân”, “Đại Việt” nhằm thực hiện các hoạt động phá hoại, gây mất an ninh trật tự.

Một số đối tượng trong nước đã thực hiện hành vi đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông tại Đồng Nai, gây thiệt hại lớn về tài sản; đồng thời lên kế hoạch thực hiện các vụ cháy, nổ tại một số địa điểm trọng yếu, trong đó có khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và vụ đánh bom trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương (cũ) năm 2019. Tuy nhiên, các âm mưu này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Theo Bộ Công an, mọi hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, tài trợ hoặc thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.