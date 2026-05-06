Đạo diễn Lê Minh cùng tài xế hầu tòa vì tạt chất bẩn vào nhà con nợ ở TPHCM

Theo dự kiến, ngày 7/5, TAND khu vực 4 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Lê Minh (50 tuổi) và Trần Quốc Thắng (45 tuổi, tài xế) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Lê Minh (còn được biết đến là đạo diễn Lê Minh) là đạo diễn những phim như Dốc sương mù, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình…

Theo nội dung vụ án, bà Phạm Thị Quỳnh C. (55 tuổi, ngụ TPHCM) kinh doanh cửa hàng rượu ngoại, thường cung cấp hàng cho các khách sạn và đơn vị tổ chức sự kiện.

Năm 2016, trong một lần tham gia sự kiện, bà C. quen biết ông Minh. Từ đó, hai bên trở nên thân thiết, thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống.

Từ năm 2018, bà C. nhiều lần vay tiền của ông Minh để nhập rượu về bán, với tổng số tiền 800 triệu đồng, không tính lãi.

Đến cuối năm 2021, sau dịch Covid-19, kinh tế khó khăn, ông Minh nhiều lần đòi nợ nhưng bà C. không trả. Sau đó, ông Minh khởi kiện và được tòa án buộc bà C. phải thanh toán 730 triệu đồng.

Tại cơ quan thi hành án, bà C. cam kết sẽ trả số tiền trên nhưng không thực hiện.

Chiều 4/9/2024, ông Minh nhắn tin nhờ ông Trần Quốc Thắng mua một hộp sơn nhưng không được phản hồi nên tự đi mua, đồng thời lấy mắm tép có sẵn trong nhà cho vào túi nylon. Sau đó, ông Minh nhờ ông Thắng chở đến nhà bà C. trên địa bàn quận Tân Bình (cũ).

Khoảng 17h45 cùng ngày, khi bà C. đang ở tầng 1 thì được nhân viên báo tin cửa hàng dưới tầng trệt bị tạt sơn và mắm tép. Kiểm tra camera an ninh, bà phát hiện hai người đi xe máy đã ném các túi chứa chất bẩn vào nhà nên trình báo công an.

Tại cơ quan công an, bà C. cho biết không có mâu thuẫn với ai, nhưng nghi ngờ ông Minh do bà còn nợ tiền.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Minh và ông Thắng thừa nhận hành vi ném chất bẩn vào nhà bà C. vì bức xúc do nhiều lần đòi nợ nhưng không được thanh toán.