Danh tính tài xế ô tô va chạm khiến người phụ nữ tử vong ở Ninh Bình

Ngày 14/5, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) tiếp tục phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến chị T.T.H. (SN 1979, trú tại xã Kim Đông, Ninh Bình) tử vong trên quốc lộ 12B, đoạn qua xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị H. tử vong (Ảnh: Thanh Bình).

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, cho biết tài xế điều khiển ô tô va chạm với xe máy chị H. điều khiển đã đến Công an xã Bình Minh trình báo.

Danh tính tài xế được xác định là anh N.V.T. (SN 1989), trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Chiếc ô tô anh T. điều khiển mang BKS 36K-395.xx.

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, khoảng 5h ngày 13/5, tại km3+700 trên quốc lộ 12B (đoạn qua địa bàn xóm Bình Minh 11, xã Bình Minh, Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Chị T.T.H. (SN 1979, trú tại xã Kim Đông, Ninh Bình) điều khiển xe máy BKS 35AK-016.xx theo hướng Kim Đông - Bình Minh, khi đến khu vực trên đã va chạm với một phương tiện khác.

Sau khi xảy ra va chạm, người điều khiển phương tiện va chạm với chị H. dời khỏi hiện trường. Còn chị này bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.