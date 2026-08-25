Đánh nhầm người vì câu hô “đúng Đinh Thị Lan”, 2 người ở TPHCM lĩnh án

Sáng 25/8, TAND khu vực 7 (TPHCM) tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Thịnh (45 tuổi) 3 năm tù và Nguyễn Việt Anh (40 tuổi, chủ kênh YouTube Chuyện đời thường) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Bị cáo Vũ Văn Thịnh (Ảnh: T.T.).

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 7/2020, Thịnh phát sinh tranh chấp tiền công sửa chữa một căn nhà trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp cũ với bà Đinh Thị Lan. Thịnh cho rằng bà Lan còn nợ tiền công nhưng không thanh toán.

Trưa 9/2/2022, Việt Anh gọi điện cho Thịnh, nói đến nhà bà Lan. Khoảng 16h cùng ngày, Thịnh đến trước căn nhà thì gặp bà Đinh Thị Chiên đi cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Dù không biết người phụ nữ đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm là ai, Việt Anh vẫn hô lớn: “Đúng Đinh Thị Lan rồi”.

Nghe vậy, Thịnh tưởng bà Chiên là bà Lan nên tiến đến nắm cổ áo, kéo bà Chiên sang khu vực trước một quán cà phê gần đó.

Tại đây, Thịnh quật bà Chiên nằm sấp xuống đất, dùng chân đè lên lưng, vặn ngược cánh tay phải, đồng thời kéo khẩu trang và kính khỏi mặt nạn nhân. Mặc dù bà Chiên nhiều lần nói “nhầm rồi, không phải Đinh Thị Lan”, Thịnh vẫn tiếp tục khống chế.

Bà Ngọc Anh đến can ngăn, nhưng bị Thịnh đẩy ra. Việt Anh cũng ngăn bà Ngọc Anh và những người khác tiếp cận, đồng thời dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.

Sau đó, Công an phường có mặt, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Bà Chiên được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.

Kết luận giám định xác định bà Chiên bị chấn thương vai phải, trật khớp và một số thương tích khác, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%.