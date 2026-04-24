Đăng video xuyên tạc xúc phạm cá nhân, một người bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 24/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Sơn Lương đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với ông B.S.V. do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Sơn Lương phát hiện tài khoản Facebook “Khách Bàn” chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, các cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Qua xác minh, Công an xã Sơn Lương xác định người sử dụng tài khoản trên là ông B.S.V. (SN 1980, ở xã Sơn Lương). Ngày 21/4, công an xã đã mời ông V. đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông V. thừa nhận tài khoản Facebook “Khách Bàn” do mình tạo lập, quản lý và các nội dung đăng tải, chia sẻ đều do bản thân thực hiện.

Sau khi được tuyên truyền, giáo dục, ông V. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai phạm và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm; cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; tuyệt đối không phát tán, lan truyền thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng...