Đang tuyên án cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng

15h15 ngày 7/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) cũ Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Vụ án liên quan 5 gói thầu tại 4 dự án thủy lợi, gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình cũ nay là tỉnh Phú Thọ. Các gói thầu này do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ làm chủ đầu tư.

Quá trình xét xử, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng thừa nhận các nội dung trong cáo trạng.

Bị cáo khai quen ông Nguyễn Văn Dân, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Dân từ khoảng năm 2010 khi đi kiểm tra các công trình ở Tây Nguyên. Sau đó, ông Thắng đã nhận 200.000USD của ông chủ Công ty Hoàng Dân.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Dân thừa nhận truy tố là đúng, không oan sai.

Ông Dân khai quá trình tham gia đấu thầu có dự án lỗ vẫn làm vì để giữ quan hệ làm dự án sau. Nói về sai phạm, bị cáo này cho biết bản thân thiếu hiểu biết trong quản trị và không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế này, nếu biết đã không vi phạm.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hải Thanh, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Cục Quản lý Xây dựng công trình, Bộ NN&PTNN cũ) bị xét xử về tội Nhận hối lộ và đang bị truy nã.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại phiên tuyên án chiều 7/4 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đến ngày mở phiên tòa, bị cáo Thanh không có mặt và gửi đơn đến TAND TP Hà Nội. Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa đã công bố nội dung đơn của ông Thanh.

Trong đơn, ông Thanh trình bày hoàn cảnh ly hôn, con gái ở Cananda mắc bệnh, bản thân cũng mắc bệnh, bị đột quỵ.

Ông Thanh mong muốn được HĐXX tạo điều kiện cho điều trị bệnh cho đến khi đủ sức khỏe để về lại Việt Nam. Bức thư được ký ngày 20/3. Đính kèm thư có xác nhận của một bác sĩ ở cơ sở chữa bệnh tại Canada, thông báo về tình trạng sức khỏe của ông Thanh.

Trước đó, vợ cũ của ông Thanh xác nhận đã nộp khắc phục 6,2 tỷ đồng.

