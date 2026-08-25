Đang ngủ, cụ bà U90 bị giật đứt đôi hoa tai bằng vàng

Chiều 25/8, lãnh đạo xã Vân Tụ (Nghệ An) đã thưởng nóng Công an xã và Tổ Hình sự Công xã Vân Tụ sau khi khám phá nhanh một vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Rạng sáng 20/8, Công an xã Vân Tụ nhận được trình báo của bà N.T.V. (87 tuổi, trú tại địa phương) về việc bị cướp mất đôi hoa tai bằng vàng trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Vân Tụ chúc mừng và thưởng nóng Công an xã và lực lượng phá vụ án cướp tài sản (Ảnh: Vân Tụ TV).

Theo trình bày của bà V., khi đang ngủ, bà tỉnh dậy vì thấy đau nhói ở tai. Mở mắt, bà cụ phát hiện 2 dái tai bị đứt, cặp hoa tai vàng biến mất, nghi có kẻ đột nhập vào nhà cướp tài sản.

Tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an xã Vân Tụ báo cáo, xin ý kiến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An để phối hợp điều tra.

Đến tối 20/8, Công an xã Vân Tụ đồng chủ trì với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp Công an xã Vân Du đã làm rõ, bắt giữ Lê Văn Mạnh (56 tuổi, trú xã Vân Du, tỉnh Nghệ An).

Tang vật vụ cướp (Công an xã Vân Tụ).

Tại cơ quan công an, Lê Văn Mạnh khai biết bà V. sống một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Khuya 19/8, lợi dụng mưa gió và đêm tối, người đàn ông này đột nhập vào nhà bà V., giật đôi hoa tai vàng bà cụ đang mang rồi nhanh chân tẩu thoát.

Công an xã Vân Tụ đã bàn giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.