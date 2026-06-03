Đăng clip bình luận sai sự thật lên TikTok, người đàn ông bị xử phạt

Ngày 3/6, Công an TP Hà Nội, Công an xã Phú Nghĩa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.H. (54 tuổi) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội TikTok.

Theo cơ quan công an, trong quá trình đến làm việc tại UBND xã Phú Nghĩa, ông H. đã sử dụng điện thoại cá nhân quay, chụp hình ảnh một số cán bộ, công chức của UBND xã.

Công an làm việc với người vi phạm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau đó, ông H. đăng tải các hình ảnh, video này lên tài khoản TikTok cá nhân, kèm nội dung mang tính chủ quan, không có căn cứ xác thực.

Công an xác định việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên đã gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Làm việc với công an, ông H. thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được sai phạm của bản thân và tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán thông tin sai sự thật hoặc nội dung xâm phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân.