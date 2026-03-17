Đang cắt rau muống, người phụ nữ bị tên cướp khống chế cướp bông tai vàng

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đăng Trọng (SN 2000, trú tại khối phố Viêm Minh, phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Khoảng 8h ngày 16/3, Công an phường Điện Bàn Đông tiếp nhận tố giác của bà T.T.K. (SN 1960, trú tại khối phố Hà Dừa, phường Điện Bàn Đông) về việc vào khoảng 20h ngày 15/3, khi đang ngồi cắt rau ngoài đồng (thuộc khối Hà Dừa), bị một thanh niên từ phía sau tiếp cận, dùng tay siết cổ, bịt miệng, khống chế yêu cầu đưa tiền.

Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Đăng Trọng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Do bà K. không có tiền và tri hô, đối tượng tiếp tục bóp cổ, giật một bông tai vàng (loại 5 phân, trị giá khoảng 8 triệu đồng) rồi tẩu thoát bằng xe máy.

Công an phường Điện Bàn Đông đã khẩn trương phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định nghi can là Nguyễn Đăng Trọng.

Sau 6 giờ kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã triệu tập đối tượng Trọng khi y đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Trọng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã thu hồi một bông tai vàng (loại 5 phân) và phương tiện gây án.