Đại học Kinh tế quốc dân bị kiện 46 tỷ đồng: Tòa tuyên bồi thường 87 triệu

Trưa 11/12, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND TP Hà Nội tuyên án vụ ông Dương Thế Hảo (SN 1959, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) khởi kiện, yêu cầu Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường trên 46 tỷ đồng vì "giam" bằng cử nhân cùng nhiều giấy tờ suốt 30 năm.

Theo hội đồng xét xử, từ năm 1994 đến năm 2017, ông Hảo không thực hiện nghĩa vụ liên hệ với nhà trường để được cấp bằng tốt nghiệp đại học theo quy định. Sau đó, trường mới nhận được đơn thư của ông Hảo đề nghị cấp bằng tốt nghiệp.

Đến năm 2019, Đại học Kinh tế quốc dân mới trả một số tài liệu và hồ sơ cho ông Hảo. “Việc này có lỗi của nhà trường, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hảo. Do đó nội dung kháng cáo của ông Hảo có cơ sở”, hội đồng xét xử nhận định.

Ông Dương Thế Hảo tại phiên tòa phúc thẩm sáng 11/12 (Ảnh: Thế Kha).

Từ các tính toán về thiệt hại của ông Hảo trong giai đoạn 2017-2019 cũng như chứng cứ thu thập được, hội đồng xét xử quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo, buộc Đại học Kinh tế quốc dân phải bồi thường cho ông Dương Thế Hảo số tiền 87 triệu đồng.

Câu chuyện của ông Hảo được báo Dân trí phản ánh trong thời gian dài. Ông vốn là sinh viên hệ chính quy Khoa Kinh tế công nghiệp K26-27, Đại học Kinh tế quốc dân.

Khi nhập học, ông đã nộp đủ hồ sơ, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ, địa chỉ tạm trú cũng được chuyển về trường. Do không lấy được bằng tốt nghiệp nên toàn bộ hồ sơ gốc của ông bị nhà trường giữ lại.

Người đàn ông này khẳng định việc bị “giam” bằng cử nhân suốt 30 năm khiến cuộc sống cá nhân của ông bị đảo lộn, không thể đăng ký kết hôn, đăng ký hộ khẩu, không thể làm giấy khai sinh cho con tại Hà Nội.

Đại học Kinh tế quốc dân (Ảnh: Thế Kha).

Tại phiên tòa sơ thẩm tổ chức hôm 18/6, ông Hảo nâng số tiền yêu cầu trường đại học phải bồi thường cho cá nhân mình từ 44 tỷ đồng lên 46 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng việc ông Hảo khởi kiện đòi bồi thường 46 tỷ đồng không có căn cứ nên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Điều khó khăn mà ông Hảo gặp phải trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa sơ thẩm cũng như phúc thẩm là phải có các giấy tờ chứng minh thiệt hại về kinh tế cũng như tổn thất tinh thần đã gặp phải trong suốt thời gian trên đủ sức thuyết phục.