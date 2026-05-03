Cựu tiếp viên hàng không sa ngã, 2 đứa trẻ bơ vơ sau lỗi lầm của cha mẹ

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016 đến 2022, Lê Nguyễn Huy Hoàng (34 tuổi, ngụ TP.HCM) là tiếp viên hàng không, một công việc ổn định, đáng mơ ước, gắn liền với những chuyến bay dài, kỷ luật nghiêm ngặt và nhịp sống đều đặn.

Trong khoảng thời gian này, Hoàng quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Tôn Thùy Khanh (31 tuổi). Khi yêu nhau, cuộc sống của Hoàng bắt đầu có nhiều biến động, đặc biệt vào năm 2022, anh quyết định nghỉ việc.

Bị cáo Hoàng tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Không còn những chuyến bay và nhịp sống quen thuộc, Hoàng trở về với đời thường, mưu sinh bằng nghề tài xế xe ôm công nghệ. Sự thay đổi đột ngột ấy kéo theo nhiều xáo trộn trong cuộc sống gia đình.

Trong khi đó, từ năm 2021, Khanh bắt đầu mua bán ma túy. Ban đầu chỉ là những giao dịch nhỏ lẻ, kín đáo, với nguồn hàng không rõ lai lịch. Khi đã quen đường, quen mối, việc mua bán trở nên dễ dàng hơn, Khanh cũng liều lĩnh hơn. Một năm sau, Khanh chuyển sang nguồn hàng khác với giá rẻ hơn, kéo theo quy mô ngày càng lớn.

Ban đầu, đây có thể chỉ là con đường riêng của Khanh. Nhưng theo thời gian, các giao dịch cần người giao nhận, hỗ trợ. Thay vì thuê người ngoài, Khanh lôi kéo chính chồng mình và em họ là Nguyễn Nhật Doanh (28 tuổi) tham gia.

Trong quá trình mua bán, Khanh giao cho Hoàng và Doanh nhiệm vụ vận chuyển ma túy, trả công từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lần.

Từ tháng 7 đến tháng 9/2023, Khanh cùng chồng và em họ đã 7 lần thực hiện hành vi mua bán, với tổng khối lượng khoảng 600 gram ma túy và 700 viên thuốc lắc.

Đến ngày 14/9/2023, lần phạm tội cuối cùng, khi đang ở Bình Thuận, Khanh đặt mua 100 gram ma túy từ một người tên Múc (chưa rõ lai lịch). Sau đó, Khanh chỉ đạo Doanh đi nhận hàng, còn Hoàng dùng thẻ ngân hàng của vợ để rút tiền thanh toán.

Bị cáo Khanh bật khóc tại tòa (Ảnh: Xuân Duy)

Tối cùng ngày, Khanh tiếp tục chỉ đạo Hoàng mang ma túy đi giao cho các mối do Múc giới thiệu. Trên đường đi, Hoàng bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Khám xét nơi ở của các bị cáo, công an thu giữ gần 400 gram ma túy các loại.

Tại tòa, Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời cho biết từng tham gia các chuyến bay “giải cứu” trong giai đoạn dịch Covid-19. Khi nhắc đến các con, người đàn ông không giấu được nỗi hối hận, thừa nhận lỗi lầm với gia đình và những đứa trẻ phải lớn lên thiếu vắng cả cha lẫn mẹ. Hoàng xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc con, hứa sẽ dạy con nên người.

Khanh cũng cúi đầu nhận tội, nhắc đến đứa con nhỏ sinh ra trong thời gian bị tạm giam, hiện phải gửi ông bà ngoại nuôi dưỡng. Cha mẹ đã lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn, trong khi bản thân bị cáo phải đối diện với một bản án dài.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Dù nhận thức rõ hậu quả, các bị cáo vẫn vì động cơ vụ lợi mà thực hiện hành vi phạm tội, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội và chính gia đình mình. Do đó, HĐXX cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Khanh 18 năm tù; Hoàng và người em họ mỗi người lĩnh 16 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Một đứa trẻ sinh ra trong trại giam, chưa kịp cảm nhận vòng tay mẹ trong những ngày đầu đời. Một đứa trẻ khác lớn lên với ký ức về cha mẹ dần phai nhạt theo năm tháng. Cả hai không có quyền lựa chọn, nhưng lại phải gánh chịu hậu quả từ những quyết định sai lầm của người lớn.

Khi cả cha và mẹ cùng vướng vòng lao lý, hai đứa trẻ phải sống trong cảnh thiếu vắng sự chăm sóc, trở thành những người chịu tổn thương sâu sắc nhất.