Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị đề nghị phạt 4-5 năm tù

Sáng 1/4, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ). Sau khi kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa chuyển sang tranh luận.

Đại diện VKSND TP Hà Nội đã công bố bản luận tội và mức đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Căn cứ vào tài liệu, diễn biến tại phiên tòa, VKS đề nghị HĐXX phạt Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân từ 2 đến 3 năm tù về tội Đưa hối lộ, 8-9 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 3-4 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt của 3 tội, bị cáo bị đề nghị chấp hành 13-16 năm tù.

Cùng bị xét xử tội Nhận hối lộ, Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, bị đề nghị 4-5 năm tù; Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù; cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng bị đề nghị 15-16 năm tù; cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh bị đề nghị 5-6 năm tù; Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8 bị đề nghị 4-5 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Mai Quang Vượng, nguyên Phó giám đốc Ban 8, bị đề nghị từ 40 đến 42 tháng tù; bị cáo Trần Văn Nhì, Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 8, bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù; bị cáo Hoàng Xuân Thịnh, cựu Giám đốc Ban 4, bị đề nghị 4-5 năm tù; bị cáo Nguyễn Vinh Hoàng, cựu Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 4, bị đề nghị 30-36 tháng tù; bị cáo Dương Chí Thành, cựu cán bộ Ban 4, bị đề nghị 24-30 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc bị cáo Nguyễn Văn Dân bồi thường cho Nhà nước hơn 350 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận bị cáo đã tự nguyện khắc phục 35 tỷ đồng và 175 cây vàng bị thu giữ khi khám xét.

Ngoài ra, cơ quan công tố đề nghị tịch thu sung công quỹ số tiền nhận hối lộ, tiền hưởng lợi trái pháp luật của các bị cáo và số tiền do những người liên quan nộp lại; đồng thời xử lý các tài sản đã bị kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch, thu giữ theo quy định pháp luật.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2023, Công ty Hoàng Dân là nhà thầu đã tham gia đấu thầu và trúng nhiều gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi trực thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Quá trình tham gia đấu thầu, thực hiện các gói thầu, Nguyễn Văn Dân và các đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Cục Quản lý xây dựng công trình và lãnh đạo các Ban 2, 4 và 8.

Bị cáo Dân bị cáo buộc đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, từ đó để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân lập hồ sơ đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu.

Hành vi trên bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn khống, nâng khống để kê khai và báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Hành vi này bị xác định vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỷ đồng.