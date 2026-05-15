Cựu phó trưởng phòng kinh doanh Công ty dầu khí Cửu Long bị bắt

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, trú tại tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thế Anh (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo cảnh sát, từ năm 2022-2024, Nguyễn Thế Anh giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long, được giao phụ trách mảng bán lẻ nhớt. Lợi dụng chức vụ được giao, Nguyễn Thế Anh đã kê khai khống số lượng hàng tồn kho mặt hàng nhớt của công ty để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.