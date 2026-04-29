Cựu Phó Chánh án được giảm từ 36 tháng tù giam sang án treo

Sau gần hai ngày xem xét đơn kháng cáo, sáng 29/4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội quyết định giảm án cho bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng cũ) từ 7 năm xuống còn 5 năm tù; bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) được giảm từ mức án 36 tháng tù giam sang 36 tháng tù treo, cùng về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại gồm cựu kiểm sát viên, luật sư, cán bộ thi hành án dân sự, lao động tự do,... cũng được Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm một phần hình phạt so với bản án sơ thẩm.

Trước đó, ông Phạm Việt Cường bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Trong số này có 2 vụ ông Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ nên đã hoàn trả 550 triệu đồng.

Hồi tháng 11/2025, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt ông Phạm Việt Cường 7 năm tù về tội Nhận hối lộ. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cho rằng mức án sơ thẩm quá nặng.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Phùng Anh).

Ngoài ông Cường, 17 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo, trong đó có ông Phạm Tấn Hoàng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Hoàng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Nhận hối lộ. Sau đó ông Hoàng kháng cáo, đề nghị xem xét lại khoản 80 triệu đồng bị quy kết nhận hối lộ từ đồng nghiệp.

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 28/4, bị cáo Phạm Tấn Hoàng nhận tội, thay đổi nội dung kháng cáo sang xin hưởng án tù treo, mong sớm được trở về với gia đình.

Bị cáo trình bày, sau khi bị khởi tố đã mắc nhiều bệnh như hen, tim và huyết áp, nhiều lần đột quỵ nên sức khỏe yếu. Cựu Phó chánh án Phạm Tấn Hoàng khai, do nhận thức được sai phạm, bị cáo đã nộp 80 triệu đồng vào ngày 9/2 để khắc phục hậu quả vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11/2025 (Ảnh: Phùng Anh).

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, các bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng),... cơ quan thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Việc nhận hối lộ là để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Hồ sơ truy tố xác định, hành vi hối lộ xảy ra trong thời gian dài, trên phạm vi rộng, thực hiện tội phạm nhiều lần với số tiền lớn.

Trong đó, bị cáo Phạm Việt Cường, với vai trò là Thẩm phán cao cấp, thành viên của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân Cấp cao cũ, được phân công thực hiện nhiệm vụ Chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm và giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, song lại có hành vi nhận tổng số tiền 970 triệu đồng, trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 220 triệu đồng, trong 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga, dù là cán bộ ngành tòa án nhưng đã nhận hơn 8,6 tỷ đồng để môi giới hối lộ trong 15 vụ án.