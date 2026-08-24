Cựu luật sư hứa giúp thắng kiện để lừa 560 triệu đồng

Ngày 24/8, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thị Nga (38 tuổi, cựu luật sư) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, Nga không thừa nhận hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã lừa đảo 3 bị hại.

Bị cáo Nga tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nga từng hành nghề luật sư và có kiến thức pháp luật. Thông qua việc nhận đại diện, ủy quyền tham gia các vụ án dân sự, Nga đưa ra thông tin gian dối rằng có khả năng giúp ông L. thắng kiện trong vụ tranh chấp thừa kế tại TAND huyện Củ Chi (cũ). Sau khi trao đổi, hai bên ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với mức phí 250 triệu đồng.

Ngoài khoản thù lao này, Nga nhiều lần đưa ra thông tin gian dối rằng cần thêm tiền để tiếp cận hồ sơ, tác động giải quyết vụ án nhằm đảm bảo ông L. thắng kiện. Tin tưởng, ông L. đã chuyển tổng cộng 560 triệu đồng cho Nga. Tuy nhiên, bị cáo không thực hiện được như cam kết.

Sau đó, TAND huyện Củ Chi xét xử sơ thẩm và tuyên ông L. thua kiện. Tại cấp phúc thẩm, TAND TPHCM tuyên hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại.

Do kết quả vụ án không như thỏa thuận, ông L. nhiều lần liên hệ, nhắn tin yêu cầu Nga hoàn trả tiền nhưng không được. Sau đó, ông gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Ngoài vụ việc trên, Nga còn bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về việc hợp tác đầu tư bất động sản, chuyển nhượng đất giá rẻ để chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của các bị hại khác.