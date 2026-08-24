Cựu hiệu trưởng vụ “ăn chặn tiền A80": Bận quá, cấp dưới báo gì biết đó

Ngày 24/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Long, cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, cùng hai cấp dưới về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan việc chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên tham gia sự kiện A80.

Tại phiên tòa, ông Long thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng. Tuy nhiên, khi được hỏi về vai trò của mình, cựu hiệu trưởng cho rằng trong quá trình phục vụ A80, ông đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban trực tiếp thực hiện.

Ông Long trình bày, trong các cuộc họp, cấp dưới chủ yếu báo cáo chung về tình hình sinh viên tập luyện, không báo cáo cụ thể chuyện ăn uống, sinh hoạt.

Đối với vấn đề tài chính, bị cáo cho rằng sau khi nhận tiền từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng tài chính - kế toán của trường sẽ tổng hợp hồ sơ trình lên để hiệu trưởng ký duyệt, còn các nghiệp vụ cụ thể do từng phòng thực hiện.

Ngay sau lời khai này, HĐXX ngắt lời và cho rằng bị cáo đang có biểu hiện đổ trách nhiệm cho cấp dưới.

"Bị cáo là hiệu trưởng, nói các công việc của phòng, ban tự làm, không cần báo cáo hiệu trưởng thì có hợp lý không?", HĐXX truy vấn.

Ông Long sau đó giải thích thời điểm ký phân bổ tiền hỗ trợ cho sinh viên, ông vừa đi nước ngoài về, đồng thời phải chuẩn bị đại hội công đoàn nên công việc rất bận. Khi cấp dưới trình hồ sơ lên, ông Long ký duyệt.

"Mọi việc rất nhanh, rất vội nên bị cáo không để ý", cựu hiệu trưởng trình bày.

Trước lời khai này, HĐXX tiếp tục nhắc nhở ông Long về trách nhiệm của người đứng đầu một cơ sở đào tạo, đặc biệt khi phía dưới phòng xử có nhiều sinh viên theo dõi phiên tòa.

HĐXX phân tích, bị cáo cần khai báo rõ ràng, có trách nhiệm, thay vì cho rằng mình "không biết, không để ý".

Sau đó, ông Long thừa nhận có biết việc sinh viên chỉ được chi trả 940.000 đồng/người, trong khi mức hỗ trợ theo quyết định của bộ là gần 2 triệu đồng.

Khi HĐXX hỏi có biết việc giữ lại hơn 202 triệu đồng hay không, ông Long trả lời cấp dưới từng báo cáo miệng rằng số tiền này sẽ giữ lại để “bồi dưỡng anh em giáo viên”.

Sau đó, bị cáo Phạm Văn Long thừa nhận có sai sót trong việc này.

Tại tòa, hai bị cáo Nguyễn Tuấn Ngọc, cựu Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và Nguyễn Văn Sáng, cựu chuyên viên của phòng này thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Các bị cáo khai trước khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp kinh phí hỗ trợ, nhà trường đã ứng hơn 1 tỷ đồng để thanh toán cho đơn vị nấu ăn, phục vụ sinh viên trong những ngày tập luyện.

Khi khoản hỗ trợ của Bộ được chuyển về, các bị cáo bàn bạc trừ khoản tiền ăn này trước khi chi trả cho sinh viên.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Vì vậy, thay vì nhận 1,96 triệu đồng/người, mỗi sinh viên thực tế chỉ nhận 940.000 đồng. Sau khi sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội, nhà trường yêu cầu khắc phục, chi trả đủ tiền cho sinh viên.

Theo đó, Sáng góp 178 triệu đồng, Ngọc góp 190 triệu đồng để bù lại khoản tiền còn thiếu.

Đại diện Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho biết nhà trường sau đó tiếp nhận tiền từ cơ quan điều tra để tiếp tục chi trả bổ sung cho sinh viên theo đúng định mức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Đại diện các sinh viên có mặt tại phiên tòa xác nhận đã được nhận đủ số tiền hỗ trợ và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Trình bày quan điểm luận tội, đại diện VKS đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng đến uy tín nhà trường, đồng thời tác động tới quyền lợi và lòng tin của sinh viên.

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi và vai trò của từng người, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Phạm Văn Long mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Tuấn Ngọc bị đề nghị mức án 30-36 tháng tù; Nguyễn Văn Sáng bị đề nghị 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.