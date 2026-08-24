Cựu hiệu trưởng "ăn chặn tiền A80" của sinh viên lĩnh án 3 năm tù

Sau thời gian hội ý, trưa 24/8, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án "ăn chặn tiền A80" của sinh viên xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo trong vụ án đã làm giảm lòng tin của người dân trong quá trình thực thi công vụ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực, trách nhiệm dân sự nhưng đã giữ lại khoản tiền chênh lệch chi trả cho các sinh viên dịp A80 để hưởng lợi,...

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ những phân tích, nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Long, cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Ngọc, cựu Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên mức án 30 tháng tù; Nguyễn Văn Sáng, cựu chuyên viên của phòng này mức án 24 tháng tù treo.

Theo cáo buộc, tháng 11/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt hơn 1,928 tỷ đồng để chi bồi dưỡng cho hơn 980 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia A80, tương ứng mỗi sinh viên được hưởng gần 2 triệu đồng.

HĐXX tuyên án đối với các bị cáo (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau khi nhà trường nhận được quyết định, Nguyễn Tuấn Ngọc chỉ đạo Nguyễn Văn Sáng hoàn thiện chứng từ để quyết toán.

Kết quả điều tra xác định khi đưa chứng từ cho sinh viên ký nhận, Sáng để trống mục số tiền. Sau khi sinh viên ký, bị cáo này mới ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập rồi nộp bảng kê cho bộ phận kế toán, tài chính để quyết toán toàn bộ hơn 1,928 tỷ đồng.

Trước khi chi trả, Sáng báo cáo Ngọc phương án sử dụng gần 925 triệu đồng để trả cho 984 sinh viên, tương ứng 940.000 đồng/người.

Hơn 801 triệu đồng khác được tính là tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong những ngày tập luyện. Sau khi trừ các khoản trên, số tiền còn lại hơn 202 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Ngọc báo cáo phương án này với ông Phạm Văn Long và được đồng ý. Ông Long bị cáo buộc chỉ đạo giữ lại hơn 202 triệu đồng để sau đó chi cho cán bộ nhà trường.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Long, Ngọc và Sáng đã bàn bạc, thống nhất lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia A80, gây thiệt hại cho nhiều sinh viên.

Vụ việc từng gây chú ý khi nhiều sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội phản ánh họ chỉ nhận được 940.000 đồng tiền hỗ trợ trong thời gian tập luyện phục vụ A80, trong khi sinh viên một số trường khác nhận khoảng 1,6-2,2 triệu đồng.

Tại buổi đối thoại với sinh viên trước đó, ông Long cho rằng sự việc là “sơ suất” và có sự hiểu lầm từ phía sinh viên.