Cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nhận hơn 8 tỷ đồng mà "không biết tiền gì"

"Ngày bị bắt mới biết mình nhận tiền là sai"

Chiều 29/10, phiên xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh và các đồng phạm trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh và Công ty AIC, tiếp tục phần xét hỏi.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh thừa nhận các nội dung trong bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Trước câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX) về việc năm 2013-2015, có phải đơn vị nào kéo được ngân sách về cho tỉnh sẽ được trúng thầu? Quỳnh khai, thông lệ này đã có từ những năm 2006, bị cáo là người đi sau và thực hiện theo.

Thời điểm năm 2013-2015, bị cáo giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhưng phụ trách về mảng văn xã, không phụ trách về kinh tế.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử (Ảnh: Báo Thanh tra).

Khoảng giữa năm 2013, Nguyễn Tử Quỳnh đồng ý để Công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu thiết bị y tế của 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế (Sở Y tế Bắc Ninh), tiếp tục báo cáo Quỳnh về việc Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) sẽ xin được nguồn vốn, Công ty AIC đã từng trúng các gói thầu khác và có nhiều đóng góp cho tỉnh nên xin được tạo điều kiện trúng 6 gói thầu tại 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

Quỳnh sau đó đã đồng ý với đề xuất của Tuynh, phân chia cho nhóm Công ty Sông Hồng thực hiện 3 gói thầu và nhóm Công ty AIC thực hiện 3 gói thầu còn lại.

Sau khi Công ty AIC và Công ty Sông Hồng trúng các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế của 6 dự án đa khoa tuyến huyện, lãnh đạo các công ty này đã chi tiền để cảm ơn Quỳnh.

Bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh khai đã nhận 2 tỷ đồng tiền cảm ơn của Công ty Sông Hồng. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ, Tết từ năm 2013 đến 2019, ông Quỳnh nhận 8,1 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tổng số tiền bị cáo đã nhận của 2 công ty là 10,1 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phân trần, khi nhận tiền từ Công ty AIC không nhận biết được đây là tiền gì, của dự án nào.

"Thực ra bị cáo không phân biệt được đây là tiền gì, dự án nào, chỉ là nhận vào các dịp như 2/9, ngày lễ, Tết,... ranh giới không rõ ràng lắm. Ngay từ khi bị bắt, bị cáo đã nhận thức việc mình nhận tiền là sai", bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh khai.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền 8,1 tỷ đồng mà ông Nguyễn Tử Quỳnh nhận của Nguyễn Thị Thanh Nhàn không liên quan đến việc thực hiện các gói thầu tại 6 bệnh viện tuyến huyện.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến tại phiên xét xử (Ảnh: Xuân Hoa).

Hành động lạ của cựu Bí thư Bắc Ninh trước ngày bị khởi tố

Tại tòa, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nói chấp nhận những cáo buộc của cáo trạng và kết luận điều tra. Về những lời khai trước đó của các bị can từng là lãnh đạo Sở, ngành, ông Chiến không có ý kiến gì.

Bị cáo trình bày bản thân rất ân hận và đã nhận thức được hành vi vi phạm.

Với cáo buộc nhận hối lộ 1 tỷ đồng từ Công ty Sông Hồng và 3 tỷ đồng từ Công ty AIC, ông Chiến khai thời điểm đó đã từng từ chối nhận.

"Tuynh đưa bị cáo 1 tỷ đồng, nói rằng là tiền trích phần trăm của Công ty Sông Hồng. Tôi bảo nếu là tiền phần trăm thì không nhận, nói Tuynh mang về cho anh em ở cơ quan", ông Chiến khai.

Sau đó, số tiền 1 tỷ đồng trên được Tuynh chia làm 5 lần đưa cho ông Chiến, với lý do là tặng sinh nhật. Với lý do này, bị cáo Nguyễn Nhân Chiến nhận tiền. Chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Chiến mới biết đó vẫn là khoản tiền phần trăm do Sông Hồng trích ra.

Với Công ty AIC, bị cáo Chiến khẳng định chưa bao giờ đặt điều kiện phải đưa tiền. Tuy nhiên, khi việc tổ chức đấu thầu hoàn thành, vào các dịp sinh nhật, thăng chức, đi công tác nước ngoài… bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tặng quà là tiền cho bị cáo.

Ngoài ra, trong suốt 6 năm, từ 2014 đến 2020, bà Nhàn nhiều lần vào các dịp cố định, đã tặng quà là tiền mặt cho ông Chiến, tổng 10 tỷ đồng.

"Trước khi bị khởi tố 15 ngày, bị cáo đã viết đơn xin nộp lại toàn bộ số tiền trên", bị cáo Nguyễn Nhân Chiến khai trước tòa.

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Tử Quỳnh và Nguyễn Nhân Chiến được ghi nhận thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án; tích cực vận động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Quá trình công tác, 2 bị cáo trên có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Bắc Ninh, được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen.

Nhiều cơ quan, tổ chức đơn vị nơi 2 bị cáo công tác đã có văn bản đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.