Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An "than" doanh nghiệp bị nợ trên 100 tỷ đồng

Sáng 18/12, Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân (TAND) Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan.

Tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết, trong vụ án này có tất cả 29 bị cáo. Sau bản án sơ thẩm 17 bị cáo có đơn kháng cáo, chủ yếu xin giảm nhẹ hình phạt.

Song trước khi diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 2 bị cáo khác đã rút đơn kháng cáo.

Bước vào phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, là người đầu tiên trả lời thẩm vấn.

Trước bục khai báo, Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng được dẫn giải đến phiên xét xử phúc thẩm (Ảnh: Nguyễn Chung).

Bị cáo cho biết, từ phiên sơ thẩm đến nay đã cùng gia đình nộp khắc phục hậu quả vụ án hơn 100 tỷ đồng. Như vậy, toàn bộ thiệt hại của vụ án là hơn 120 tỷ đồng đã được khắc phục.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền mà các bị cáo cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa hôm nay, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An cho biết rút kháng cáo về phần dân sự, chỉ giữ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo khẳng định việc rút một phần kháng cáo là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc.

Nguyễn Duy Hưng trình bày, trước khi xảy ra vụ án, thời điểm đại dịch Covid-19, Tập đoàn Thuận An gặp nhiều khó khăn do các công trình đang thi công bị trượt giá dẫn đến nhiều thiệt hại.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Chung).

Bên cạnh đó, nhiều công trình đã hoàn thành nhưng còn nợ đọng, chưa thanh toán hết cho Tập đoàn Thuận An. Tập đoàn hiện còn bị nợ trên 100 tỷ đồng.

Hưng bộc bạch, từ khi bản thân bị khởi tố đến nay tập đoàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đời sống, thu nhập của cán bộ công nhân viên bị giảm.

Bị cáo khai, quá trình tham gia các công trình trên cả nước, Tập đoàn Thuận An cơ bản hoàn thành đúng và vượt tiến độ, được các chủ đầu tư đánh giá cao, được lãnh đạo Chính phủ tặng bằng khen, giấy khen.

"Trong hơn 20 năm thành lập, Tập đoàn Thuận An đã hoàn thành trên 300 cây cầu khắp cả nước và hàng trăm km đường", Nguyễn Duy Hưng trình bày và kính mong HĐXX xem xét các tình tiết mới như bản thân đã nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án, tham gia nhiều công tác an sinh xã hội,... để giảm nhẹ một phần hình phạt.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Duy Hưng bị tuyên phạt mức án 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Anh Quang, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An phân trần, bản thân chỉ đi làm thuê tại Tập đoàn Thuận An, không được hưởng lợi gì. Các công việc tại tập đoàn bị cáo thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Duy Hưng.

Cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An trình bày, trong quá trình điều tra đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, gia đình có công với cách mạng; quá trình công tác nhận được nhiều bằng khen, giấy khen.

Bên cạnh đó, sau bản án sơ thẩm bị cáo vận động gia đình nộp khắc phục thêm một phần hậu quả của vụ án là 500 triệu đồng nên kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Tại bản án sơ thẩm, Trần Anh Quang lĩnh án 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.