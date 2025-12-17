Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỷ đồng trước phiên phúc thẩm

Theo kế hoạch, ngày 18/12, Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân (TAND) Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày.

Sau phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào trung tuần tháng 9, 17 bị cáo trong vụ án kháng cáo nhưng trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và một số bị cáo khác rút đơn kháng cáo.

Ông Phạm Thái Hà bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Cùng trong vụ án, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ông Hưng đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền mà các bị cáo cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Hưng và các bị cáo khác đã nộp khắc phục được một phần hậu quả của vụ án.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Lê Hồng).

Đến ngày 17/12 (trước ngày xét xử phúc thẩm) bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã nộp khắc phục thêm hơn 47 tỷ đồng. Như vậy, toàn bộ hậu quả vụ án là hơn 120 tỷ đồng đã được nộp khắc phục.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các địa phương, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu.

HĐXX sơ thẩm đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Được xác định là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án, ông Nguyễn Duy Hưng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.