Cựu Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lĩnh án

Chiều 10/4, TAND tuyên án đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Theo đó, bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị phạt 14 năm tù về các tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tòa tuyên án đối với các bị cáo (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) bị phạt 7 năm 6 tháng tù; Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị phạt 7 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) bị phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) bị phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) bị phạt 3 năm tù, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

Mức án chi tiết các bị cáo.

Theo HĐXX, bị cáo Lê Quang Thung vì động cơ vụ lợi cá nhân đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho doanh nghiệp tư nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Ngoài ra, ông Thung còn lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ nên phải xử lý nghiêm nhằm giáo dục, răn đe.

Bị cáo Lê Quang Thung (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngoài bị cáo Thung, các bị cáo Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa cũng phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án, có mức án cao hơn những đồng phạm khác.

Khi lượng hình, HĐXX đã xem xét, phân hóa vai trò của từng bị cáo để quyết định hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi và hậu quả gây ra. Đồng thời, tòa cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp trong công tác, gia đình có công với cách mạng…

Quá trình điều tra, xét xử, bà Nguyễn Thị Như Loan cùng đồng phạm đã nộp lại hơn 407 tỷ đồng và 50.000 USD. Đồng thời, nhà chức trách đang kê biên 9 nhà đất có trị giá hơn 400 tỷ đồng nên tòa xác định hậu quả vụ án gần như đã được khắc phục. Vì vậy, nhiều bị cáo trong vụ án cần được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan được tòa ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ là có nhiều đóng góp cho hoạt động thiện nguyện, đã khắc phục phần lớn hậu quả nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Theo hồ sơ vụ án, khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Khu đất do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng.

Quá trình xây dựng phương án sắp xếp, xử lý khu đất, ông Lê Quang Thung đã thỏa thuận với bà Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa về việc chuyển nhượng khu đất cho doanh nghiệp của hai cá nhân này.

Sau đó, các bị cáo đã thực hiện loạt sai phạm, chuyển toàn bộ khu đất trên sang cho Công ty Quốc Cường Gia Lai gây thất thoát tài sản Nhà nước 542 tỷ đồng.