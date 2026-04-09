Cựu Chủ tịch Cao su Việt Nam bị đề nghị 14-16 năm tù vì sai phạm đất công

Sáng 9/4, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị mức án đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) 14-16 năm tù về các tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị đề nghị 8-10 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) bị đề nghị 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) bị đề nghị 3-4 năm tù, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù.

Đại diện VKS cho rằng, căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Trong đó, bị cáo Lê Quang Thung được xác định là người khởi xướng, giữ vai trò chính, đã bàn bạc, thống nhất với các đồng phạm thực hiện hành vi sai phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước, nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc.

VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét, phân hóa vai trò của từng bị cáo để quyết định hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi và hậu quả gây ra. Đồng thời, ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp trong công tác, gia đình có công với cách mạng…

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, VKS ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ là có nhiều đóng góp cho hoạt động thiện nguyện, đã khắc phục phần lớn hậu quả nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Thị Hồng cũng được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ và được xác định không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Theo hồ sơ vụ án, khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý. Khu đất do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng.

Trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp, xử lý khu đất, ông Lê Quang Thung đã thỏa thuận với bà Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa về việc chuyển nhượng khu đất cho doanh nghiệp của hai cá nhân này.

Theo đó, ông Thung chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Phú Việt Tín, đồng thời đề nghị UBND TP.HCM thu hồi và giao khu đất cho doanh nghiệp này thực hiện dự án. Sau đó, thông qua việc chuyển nhượng 99% vốn điều lệ tại Công ty Phú Việt Tín, ông Thung tạo điều kiện để nhóm của Linh và Dừa nắm quyền chi phối.

Trước khi nghỉ hưu, ông Thung tiếp tục trao đổi, nhờ Trần Ngọc Thuận (cựu thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) hỗ trợ, tạo điều kiện để Linh và Dừa nhận chuyển nhượng khu đất mà không qua thẩm định giá, đấu giá theo quy định.

Trong quá trình này, ông Thung thỏa thuận nhận 3 triệu USD và thực tế đã nhận 200.000 đô la Singapore cùng 300.000 USD từ Linh và Dừa.

Khoảng tháng 11/2013, bà Nguyễn Thị Như Loan liên hệ với Linh và Dừa để đặt vấn đề mua dự án. Qua tài liệu được cung cấp, bà Loan biết rõ khu đất có nguồn gốc công sản, đã được giao cho Công ty Phú Việt Tín nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án cũng chưa có giấy chứng nhận đầu tư, chưa triển khai xây dựng và khu đất vẫn do hai công ty cao su quản lý.

Dù vậy, ngày 6/12/2013, bà Loan vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp với ông Đặng Phước Dừa, thống nhất giá mua khu đất là 460,9 tỷ đồng.

Thực hiện thỏa thuận, bà Loan đã chuyển cho Linh và Dừa 50 tỷ đồng tiền đặt cọc và 186,1 tỷ đồng để nộp tiền sử dụng đất; các khoản tiền này được hợp thức hóa dưới hình thức hợp đồng vay tiền.

Khi biết Linh và Dừa chưa thanh toán tiền mua vốn góp cho phía các công ty cao su nên chưa đủ điều kiện pháp lý để chuyển nhượng cổ phần (thực chất là chuyển nhượng khu đất), bà Loan tiếp tục chuyển thêm 65 tỷ đồng cho Dừa để hoàn tất thanh toán.

Từ nguồn tiền của bà Loan, Linh và Dừa đã thanh toán để mua 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, sau đó chuyển nhượng toàn bộ phần vốn này cho bà Loan.

Đối với 1% vốn góp còn lại, bà Loan trực tiếp liên hệ mua từ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa mà không thông qua đấu giá, theo mức giá được ấn định từ năm 2010 là 950 USD/m2.

Đáng chú ý, trước khi hoàn tất việc sở hữu 100% vốn tại Công ty Phú Việt Tín, bà Loan đã thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tập đoàn Novaland với tổng giá trị hơn 846 tỷ đồng.