Cựu chỉ huy biên phòng nhận tiền tỷ "bảo kê" buôn lậu xăng dầu thế nào?

Hôm nay (12/7), tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án quân sự Quân khu 7 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án "buôn lậu", "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" và "không tố giác tội phạm". Đây là vụ án có liên quan đến đường dây buôn lậu xăng, làm xăng giả số lượng lớn tại TPHCM và các tỉnh phía Nam do bị can Phan Thanh Hữu - Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh - cầm đầu.

HĐXX đã dành buổi sáng để thực hiện phần thủ tục phiên tòa và Viện Kiểm sát quân sự Trung ương công bố bản cáo trạng.

Ông "trùm" buôn lậu xăng từ Đồng Nai ra Hà Nội dự tòa

Đầu phiên xử chiều nay, trước khi bước vào phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa thông báo, Phan Thanh Hữu - Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh - ông "trùm" của đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON95-III, trị giá gần 2.800 tỷ đồng đã đến phòng xử án tại Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội với vai trò người làm chứng. Cùng xuất hiện tại tòa với vai trò làm người chứng còn có Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, trú tại Vĩnh Long).

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại phiên xử sáng nay, trước yêu cầu của luật sư phải triệu tập người làm chứng là Hữu và Tứ, chủ tọa cho biết, Hữu và Tứ do trục trặc trong quá trình đi lại nên chiều nay mới có mặt tại tòa.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Nai truy tố đối với các bị can Hữu, Tứ và nhiều bị can khác.

Là người đầu tiên được yêu cầu lên bục khai báo, bị cáo Phùng Danh Thoại - cựu Trưởng phòng Xăng dầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - cho biết, được Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ở TPHCM) rủ góp vốn kinh doanh xăng dầu với nhóm của Viễn, Hữu.

"Viễn rủ bị cáo góp vốn kinh doanh xăng dầu chứ bị cáo không biết là góp vốn để buôn lậu xăng dầu. Viễn nói bị cáo góp 5 tỷ đồng, mỗi năm sẽ được lãi suất vài tỷ đồng. Bị cáo sắp nghỉ hưu, thấy lãi suất như vậy là lớn nên đã bán nhà, gom tài sản góp vốn kinh doanh xăng dầu với nhóm Viễn, Hữu. Từ tháng 5-7/2019, bị cáo đã góp 5 tỷ đồng để kinh doanh xăng dầu", bị cáo Thoại khai.

Trong số 14 bị cáo hầu tòa có 9 cán bộ quân đội (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo bị cáo Thoại, từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2020, khi Viễn nhận được tiền chia lợi nhuận từ Hữu, hàng tháng chuyển đến tài khoản của Phạm Hùng Cường, Viễn chủ động gọi Thoại xuống Hải Phòng để đưa tiền mặt cho Thoại. Thời gian, địa điểm đưa không cố định, nhưng thường Viễn đưa tiền cho Thoại tại quá cà phê gần công ty Viễn. Khi Viễn chia tiền lợi nhuận cho Thoại, Viễn không nói cho Thoại biết cụ thể số tiền lợi nhuận trong tháng của cả nhóm nên Thoại không biết số tiền Thoại được chia tương ứng bao nhiêu phần trăm lợi nhuận của cả nhóm.

Thoại xác định được Viễn chia lợi nhuận 16 lần (tương ứng 16 tháng), lần ít nhất là 250 triệu đồng (tháng 9/2020), lần nhiều nhất là 3,4 tỷ đồng (tháng 12/2020), tổng cộng Thoại đã được Viễn chia cho số tiền 18,3 tỷ đồng. Ngoài 16 lần được Viễn chia lợi nhuận, tháng 2/2020 Thoại còn yêu cầu Viễn, Hữu chuyển cho Thoại 4 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH ô tô Bắc Âu Hà Nội để Thoại thanh toán tiền mua ô tô Volvo XC90. Như vậy, tổng số tiền Phùng Danh Thoại hưởng lợi do nhóm buôn lậu của Viễn, Hữu chia cho là 22,3 tỷ đồng.

Phùng Danh Thoại đã nhận thức được sai lầm của mình và chủ động nộp 16,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Được yêu cầu lên bục khai báo để HĐXX xét hỏi, ông "trùm" Phan Thanh Hữu cho biết, ban đầu chỉ biết mình và Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ở TPHCM) góp vốn vào buôn lậu xăng dầu, hoàn toàn chưa biết có sự tham gia góp vốn của Thoại. Hữu được hưởng lợi nhuận 40% từ hoạt động buôn lậu xăng dầu, nhóm của Viễn (trong đó có Thoại) được hưởng 60%.

Phan Thanh Hữu tại tòa chiều 12/7 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại tòa, Hữu thừa nhận để thuận lợi cho việc buôn lậu, Hữu đã chi tiền hối lộ cho Nguyễn Văn Hùng - cựu Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh - với số tiền mỗi tháng là 500 triệu đồng.

HĐXX hỏi, ngoài đưa tiền cho Hùng, Hữu có phải đưa tiền hối lộ cho các lực lượng khác không? Ông Hữu khai: "Tôi đưa cho Hùng 500 triệu đồng/tháng và nói có phần của Hùng trong đó, Hùng chi cho ai thì Hùng tự quyết".

Không quen biết "trùm" buôn lậu Phan Thanh Hữu

Cáo trạng cáo buộc, tổng số tiền Phan Thanh Hữu đã chi để hối lộ cho Nguyễn Thế Anh trong thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2021 là 560.000 USD và 6,2 tỷ đồng. Thời điểm Nguyễn Thế Anh phạm tội đang giữ chức vụ là Phó Cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, biệt phái sang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Tuy nhiên, trong phiên tòa chiều nay, bị cáo Nguyễn Thế Anh khẳng định không quen biết Phan Thanh Hữu và chưa từng nhận tiền của Hữu. Những lời khai và tâm thư viết hồi tháng 6/2021 là do cán bộ điều tra hướng dẫn làm, bị cáo Nguyễn Thế Anh khai.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh tại phiên tòa chiều 12/7 (Ảnh: Nguyễn Dương).

HĐXX nhấn mạnh, bị cáo Nguyễn Thế Anh có quyền không khai báo, những tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án sẽ đảm bảo khách quan, đúng sự thật sẽ là tài liệu chứng cứ chứng minh tội phạm của bị cáo.

Trước nội dung bị cáo Nguyễn Thế Anh khai không biết Phan Thanh Hữu, ông Hữu cho biết: "Thế Anh nói như vậy không đúng, tôi biết Thế Anh từ hồi tôi làm ở công ty bất động sản. Khi tôi buôn xăng, tôi có hẹn với Thế Anh rất rõ ở khách sạn REX tại TPHCM để bàn bạc".

Tại tòa, ông Hữu thừa nhận có nhờ Nguyễn Thế Anh giúp đỡ cho hoạt động buôn lậu xăng của mình.

Trong phiên xử chiều nay, HĐXX còn xét hỏi các bị cáo còn lại để chứng minh cho các tội danh "Buôn lậu", "Nhận hối lộ"...