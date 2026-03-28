Cựu cán bộ hải quan ở TPHCM nhận hối lộ 8,5 tỷ đồng để tráo mẫu quặng

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Lê Văn Hưng (45 tuổi, cựu công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn) về tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, bị can Hoàng Thượng Hạ (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị truy tố về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Đỗ Tiến Hải (59 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) bị truy tố về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.

Bị can Lê Văn Hưng nhận hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Theo cáo trạng, Hoàng Thượng Hạ là nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining (Trung Quốc), chuyên kinh doanh, chế biến quặng titan, đồng thời cộng tác thu mua hàng cho hai công ty khác tại Trung Quốc.

Từ năm 2009, Hạ ở Việt Nam, chung sống như vợ chồng với Trần Thị Lê Vi Vân tại Quy Nhơn.

Để có nguồn quặng titan giá rẻ đưa về Trung Quốc chế biến, từ cuối năm 2023, Hạ thu mua quặng Ilmenite thô có hàm lượng TiO₂ chỉ đạt khoảng 51–52%, không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Biết rõ điều này, Hạ cùng đồng phạm đã thuê pháp nhân Công ty Châu Thành (Đà Nẵng) do Phùng Văn Thành làm giám đốc để hợp thức hóa hồ sơ.

Sau đó, Thành thuê Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) thực hiện các thủ tục hải quan để xuất khẩu quặng Ilmenite sang Trung Quốc. Nhóm đối tượng đã mở tờ khai hải quan, bắt đầu quá trình “phù phép” nhằm đưa hàng chục nghìn tấn quặng thô xuất lậu ra nước ngoài. Với chi phí trọn gói 2 triệu đồng mỗi tấn quặng, các đối tượng đã hình thành một đường dây buôn lậu tinh vi.

Để thực hiện hành vi, Hạ chuẩn bị các mẫu quặng Ilmenite có hàm lượng TiO₂ trên 56% để giao cho đồng phạm sử dụng khi kiểm tra.

Tại Chi cục Hải quan Cát Lái, sau khi trực tiếp lấy mẫu từ container, Lê Văn Hưng mang mẫu vào phòng làm việc riêng. Tại đây, Hưng vứt bỏ các mẫu thật có hàm lượng thấp vào sọt rác, rồi thay thế bằng các mẫu đạt chuẩn do các đối tượng cung cấp.

Với thủ đoạn này, Hưng đã thực hiện 22 lần tráo mẫu. Qua đó, 1.033 container chứa gần 28.000 tấn quặng Ilmenite, trị giá hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95 tỷ đồng), đã được hợp thức hóa đạt chuẩn và xuất khẩu trót lọt sang Trung Quốc.

Trong thời gian ngắn, Hưng nhận tiền hối lộ từ 3 đến 9 triệu đồng cho mỗi container, với tổng số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.