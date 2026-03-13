Cựu cán bộ Đoàn phường làm khống giấy công tác xã hội cho sinh viên ở TPHCM

Theo kế hoạch, ngày 17/3, TAND khu vực 10 (TPHCM) sẽ mở phiên tòa xét xử các bị cáo Võ Đông Hồ (31 tuổi, cựu Phó Bí thư Đoàn phường 4, quận 5 cũ), Nguyễn Thanh Duy (cựu Bí thư Đoàn phường 1, quận 3 cũ) và Nguyễn Phương Thắng (31 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Giả mạo trong công tác.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Xuân Dũng làm chủ tọa; đại diện VKSND khu vực 10 tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Văn Đạt.

TAND khu vực 10 sẽ xét xử các bị cáo (Ảnh minh họa).

Theo quy định của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU), để đủ điều kiện xét tốt nghiệp, sinh viên hệ đại học phải tích lũy 15 ngày tham gia hoạt động tình nguyện, công tác xã hội trong toàn khóa học; sinh viên hệ cao đẳng phải hoàn thành 10 ngày.

Tháng 3/2022, qua rà soát hồ sơ, Trường STU phát hiện nhiều giấy xác nhận tham gia công tác xã hội của sinh viên có dấu hiệu bất thường. Qua xác minh, nhà trường phát hiện 52 sinh viên không tham gia công tác xã hội nhưng vẫn có giấy xác nhận. Trước dấu hiệu sai phạm, nhà trường đã gửi công văn đến Công an TPHCM đề nghị hỗ trợ xác minh các cá nhân liên quan đến việc mua bán giấy xác nhận số ngày công tác xã hội.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đoàn phường 4, quận 5 (cũ), Võ Đông Hồ đã làm giấy xác nhận công tác xã hội khống (giả nội dung) để Nguyễn Phương Thắng bán lại cho sinh viên. Mỗi bộ gồm khoảng 6-7 tờ giấy, tương đương 15 ngày công tác xã hội, được Hồ bán cho Thắng với giá 200.000 đồng/bộ.

Để thực hiện hành vi trên, Hồ trực tiếp soạn thảo nội dung hoạt động công tác xã hội, ký tên và đóng dấu tròn của Đoàn phường 4, quận 5, nhưng để trống các thông tin như tên người thực hiện, khoa, lớp và mã số sinh viên. Sau đó, Hồ giao các giấy tờ khống này cho Thắng để bán lại cho sinh viên có nhu cầu.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2021, Võ Đông Hồ đã làm tổng cộng 373 giấy xác nhận công tác xã hội khống, bán cho 63 sinh viên Trường STU.

Ngoài ra, cáo trạng còn xác định Nguyễn Thanh Duy, trong thời gian giữ chức Bí thư Đoàn phường 1, quận 3 (cũ), đã cấp khống giấy xác nhận công tác xã hội cho 9 sinh viên Trường STU; trong đó bán cho 4 sinh viên, thu lợi tổng cộng 1,6 triệu đồng.

Đối với 60 sinh viên sử dụng giấy xác nhận công tác xã hội khống, cơ quan điều tra xác định các cá nhân này đều đang là sinh viên, vi phạm lần đầu và đã tích cực hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Việc nộp giấy xác nhận công tác xã hội chỉ là một phần trong hồ sơ xét tốt nghiệp theo quy định của nhà trường, không ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo hoặc quyết định cấp bằng.

Bên cạnh đó, hành vi sử dụng giấy tờ khống của các sinh viên đã được Trường STU kịp thời phát hiện và trình báo cơ quan chức năng, trên thực tế chưa gây ra thiệt hại. Vì vậy, cơ quan điều tra xác định không có căn cứ để xử lý hình sự đối với 60 sinh viên này.